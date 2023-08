Nach dem erfolgreichen Betrieb des Pop-up-Stores im letzten Jahr [wir berichteten] hat der Spirituosen-Hersteller O'Donnell Moonshine am 10. August einen neuen Shop auf rund 27 m² im Erdgeschoss 1 des Shoppingcenters in der Trierer Straße 1 in Saarbrücken eröffnet. Für die Vermietung verantwortlich war Sonae Sierra, die die Europa-Galerie Saarbrücken im Auftrag der Eigentümerin Union Investment verwalten.

