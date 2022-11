O’Donnell Moonshine eröffnet in der Europa-Galerie Saarbrücken

Am 3. November eröffnete O'Donnell Moonshine einen Pop-up-Store in der Saarbrückener Europa-Galerie. Das 2014 gegründete Label aus Berlin bietet hier Premium-Spirituosen in ausgefallenen Geschmacksrichtungen an. Der Shop ist im Erdgeschoss 1 zu finden. Für die Vermietung verantwortlich war Sierra [wir berichteten]. Die Immobilienspezialisten verwalten die Europa-Galerie Saarbrücken im Auftrag der Eigentümerin Union Investment, die die Immobilie seit 2012 im Bestand eines institutionellen Publikumsfonds hält [wir berichteten].

.

„Mit O'Donnell Moonshine bringen wir angesagten Lifestyle nach Saarbrücken – darauf sind wir stolz. Mit solch innovativen Storekonzepten positionieren wir die Europa-Galerie als attraktive Einkaufsadresse mitten in Saarbrücken und bieten unseren Kunden spannende Shoppingerlebnisse“, sagt Dennis Bastuck, Center Manager der Europa-Galerie Saarbrücken.