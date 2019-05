Nuveens „Nymphe“ bleibt vollvermietet

Vollvermietung in der Nymphenburger Straße 3.

© Adrian Beck Photographer

Nuveen Real Estate konnte einen Großteil der Büroflächen in ihrer Münchner Büroimmobilie in der Nymphenburger Straße vorzeitig und langfristig prolongieren. Neben dem Hauptmieter McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP, der sich bereits im vergangenen Jahr zur Verlängerung entschieden hat [wir berichteten], wird auch die Kanzlei Baker Tilly ihren bestehenden Vertrag langfristig fortsetzen.

.

Das Beratungsunternehmen Baker Tilly bleibt seinem Standort treu: Die Kanzlei belegt insgesamt ca. 6.250 m² Büroflächen, die nun vorzeitig bis Dezember 2028 verlängert wurden. Wie bereits im vergangenen Jahr bekannt wurde, setzt die Kanzlei McDermott Will & Emery ihr Mietverhältnis für ca. 3.500 m² Fläche fort [wir berichteten], wie jetzt bekannt wurde, hat die Kanzlei zudem eine Erweiterungsfläche von 580 m² angemietet. Das Bürogebäude „Nymphe“ verfügt über insgesamt 15.000 m² und bleibt damit vollständig vermietet.



„Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, die bestehenden Verträge mit unseren Hauptmietern vorzeitig verlängern zu können. Die Büromärkte profitieren derzeit von der generell anhaltenden Dynamik des Mietwachstums, wo die Nachfrage hoch ist und der Flächenneubau begrenzt bleibt. In diesem Jahr ist weiterhin davon auszugehen, dass die größten deutschen Städte eine besonders gute Mietperformance erzielen werden. Für die Stadt München erwarten wir laut unserem jüngsten Research-Report eine jährliche Mietsteigerung von 2,9 Prozent; für Berlin sind es 3,0 Prozent“, so Matthias Boehm, Fund Manager, Real Estate, Europe.



Das Gebäude Nymphenburger Straße 3 ist ein Bestandsobjekt des sogenannten Cityhold Office Partnership (CHOP) von Nuveen Real Estate, einem pan-europäischen Investmentvehikel, welches derzeit in Deutschland Büroimmobilien in Berlin, Hamburg und München umfasst. JLL war für Nuveen Real Estate tätig. Die Mieter wurden von Knight Frank beraten.