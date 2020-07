Nuveen zahlt 30 Mio. Euro für das Ulm Logistics Centre

Nuveen Real Estate setzt seine Einkaufstour im europäischen Logistiksektor fort. Jüngster Neuzugang ist das „Ulm Logistics Centre“ des Projektentwicklers May & Co., für das der Investmentmanager über 30 Mio. Euro auf den Tisch legt. Der dritte Deal binnen weniger Wochen in Deutschland. Vor wenigen Tagen hatte Nuveen das Noerpel Logistikzentrum im nur etwa 50 km entfernten Großraum Heidenheim erworben, für das der Vermögensverwalter immerhin 20 Mio. Euro zahlte [wir berichteten]. Mitte Juni investierte der Investmentmanager zudem 60 Mio. Euro in Kamp-Lintfort [wir berichteten]. Parallel flossen 215 Mio. Euro in drei Core-Logistikobjekten an strategisch wichtigen Standorten in den Niederlanden [wir berichteten] und Anfang Juni investiert Nuveen mehr als 135 Millionen Euro in drei Logistikzentren in Frankreich.

.

Das neu erworbene Objekt in Ulm besteht aus einem Bestandsbau und einer hochmodernen großflächigen Erweiterung aus dem Jahr 2019. Das Areal verfügt über eine Gesamtfläche von rund 23.000 m² und ist langfristig an einen Großhändler für Haus & Garten sowie ein Logistikunternehmen vermietet. Durch die verkehrsgünstige Lage an der A8 Stuttgart-München sowie ein direkt angrenzendes Verladeterminal, bietet das Areal gute Voraussetzungen für eine leistungsfähige Logistik. Der Industriekomplex hat in den vergangenen Jahren zudem von umfangreichen straßenbaulichen Maßnahmen rund um den Standort profitiert, wodurch das Gewerbegebiet erfolgreich erweitert wurde.



„Das Objekt ist aufgrund der Lage zwischen den Logistik Hot-Spots München und Stuttgart gut gelegen. Es ist eine strategische Ergänzung für unser Portfolio, das aus weiteren modernen Gewerbeimmobilien an etablierten Standorten besteht,“ sagt Christian Sliwa, Investment Manager bei Nuveen Real Estate. „Wir rechnen weiterhin mit einer positiven Entwicklung des deutschen Logistiksektors. Unseren Investoren bieten wir qualitativ hochwertige Gewerbeimmobilien mit sicheren Mieterträgen in ganz Europa.“



„Das Objekt zeichnet sich insbesondere durch den idealen Standort sowie die starke Mieterstruktur aus. Zudem erfüllt es die hohen Ansprüche an ein modernes Logistikzentrum. Wir freuen uns nach dem erfolgreichen Neubau nun mit Nuveen Real Estate einen namhaften Käufer für die Weiterführung des Projekts gefunden zu haben“, ergänzt Stefan Harder, Geschäftsführer von May & Co. Development.



Nuveen Real Estate wurde bei der Akquisition durch EY (Steuer), GSK Stockmann (Recht), TeamCon (Technik & Umwelt) und Markus Knab E&G (Makler) beraten.