Nuveen verstärkt Vetriebsteam für Zentraleuropa

Nuveen hat die Versicherungsexpertin Christina Volkmann zum Head of Insurance, Central Europe der Global Client Group ernannt. Sie wird zukünftig das Team leiten, das bestehende und zukünftige Kunden aus dem Versicherungssektor betreut.

Volkmann startet zum 1. Dezember 2021 am Standort Frankfurt und berichtet an Romina Smith, Managing Director, Head of Central Europe, Global Client Group bei Nuveen. Sie kommt von Invesco, wo sie als Head of Insurance Business & ESG related Clients in nahezu ähnlicher Funktion tätig war. Weitere Stationen waren BNP Paribas Asset Management, Credit Suisse Deutschland, Fidelity Investments und Standard & Poors.



„Wie kaum eine andere Investorengruppe stehen Versicherungen vor enormen Komplexitäten, die mit Blick nach vorne weiter zunehmen werden. Es ist daher unser Anspruch, uns vor allem auf diesem Gebiet stetig und konsequent zu verbessern, um als starker Partner an ihrer Seite die bestmögliche Beratung bieten zu können“, kommentiert Romina Smith, Managing Director, Head of Central Europe, Global Client Group „Christina verfügt über eine beeindruckende Expertise und Erfolgsbilanz in der Beratung von Versicherungen und ist daher zurecht eine gestandene und mehrfach ausgezeichnete Größe innerhalb der Branche. Sie verfügt über die Weitsicht und Erfahrung, die es braucht, um unsere Investoren aus der Versicherungsbranche zielsicher durch das Dickicht zunehmender Regulatorik und Marktunwägbarkeiten zu manövrieren.“