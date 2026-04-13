Nuveen vermietet Logistikobjekt bei Bremen vollständig

In Langwedel bei Bremen ist ein moderner Logistikstandort nun komplett vergeben: Nuveen Real Estate hat gemeinsam mit Realogis die Vollvermietung einer 2023 errichteten Immobilie erreicht. Letzter Mieter ist DHL Supply Chain, die sich langfristig Flächen gesichert haben. Der Standort punktet mit nachhaltiger Bauweise und direkter Autobahnanbindung – ein attraktives Gesamtpaket für Logistiknutzer.

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Realogis Immobilien Deutschland und Nuveen Real Estate haben die Vollvermietung einer rund 20.920 m² großen Logistikimmobilie im niedersächsischen Langwedel erfolgreich erzielt. Die zuletzt noch verfügbare Fläche von rund 10.280 m² wurde langfristig an DHL Supply Chain, den auf Kontraktlogistik spezialisierten Geschäftsbereich der DHL Group, vermietet. Mit diesem Vertragsabschluss ist das Objekt Am Buchweizenkamp 18 vollständig belegt. Realogis Immobilien Deutschland GmbH hat Nuveen bei der Vermietung exklusiv beraten.



Die im Jahr 2023 errichtete Liegenschaft überzeugt durch ihre herausragende Nachhaltigkeitsqualität und trägt eine DGNB-Platin-Zertifizierung. Das Objekt befindet sich auf einem rund 38.450 m² großen Grundstück und umfasst neben rund 9.740 m² Logistikfläche auch circa 540 m² Bürofläche. Ausgestattet mit einer PV-Anlage, Wärmepumpe, LED-Beleuchtung und E-Ladesäulen erfüllt die Immobilie hohe Anforderungen an CO2-Neutralität und moderne Gebäudetechnik. Weitere Merkmale sind eine lichte Höhe von 10 m, zehn Rampen, ein überdachtes ebenerdiges Tor sowie eine 24/7-Betriebslizenz.



„Die Nachhaltigkeitsausstattung des Gebäudes war neben der direkten Autobahnanbindung und der Nähe zu Bremen ein entscheidender Faktor für die Anmietungsentscheidung von DHL Supply Chain“, sagte Fabian von Rohr, Consultant bei Realogis.



Die Gemeinde Langwedel liegt rund 30 Autominuten von Bremen entfernt und profitiert durch die direkte Anbindung an die A 27 von einer sehr guten Verkehrslage, die den Standort für nationale und regionale Logistiknutzer gleichermaßen attraktiv macht.