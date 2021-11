Nuveen verkauft Workstation Wien West

Nach einer Haltedauer von sieben Jahren verkauft der Assetmanager die Büroimmobilie Workstation Wien West im im 14. Wiener Gemeindebezirk. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Das in 2004 errichtete Workstation Wien West befand sich seit 2014 im Portfolio des von Nuveen gemanagten Immobilien-Spezialfonds The Austria Fund No. 2 (OEFN2) [wir berichteten]. Die Immobilie liegt in der Linzer Straße 221-227 und besteht aus zwei Bürokörpern mit einer Gesamtfläche von rund 17.900 m², die in den Jahren 2002 und 2004 errichtet wurden. Ankermieter ist die Versicherungsgruppe Allianz.



„Wir freuen uns, dass wir mit dem Verkauf der Workstation Wien West für unsere Investoren ein Ergebnis erzielt haben, dass über den Erwartungen liegt. Gleichzeitig unterstreicht die Transaktion unsere Fähigkeiten, Chancen am Markt frühzeitig zu identifizieren und im Interesse unserer Investoren zu managen. Auch nach dem Verkauf wird sich Nuveen weiterhin als Investor in Wien engagieren“, sagt David Moese, Head of Real Estate Austria bei Nuveen.



Workstation Wien West liegt westlich des Wiener Stadtzentrums im 14. Gemeindebezirk Penzing. Der Standort ist infrastrukturell gut erschlossen und sowohl mit den öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto gut zu erreichen. Die Verbindung zur Westautobahn A1 ist in wenigen Minuten erreichbar. In fußläufiger Entfernung befindet sich eine Straßen- und U-Bahnhaltestelle mit direkter Anbindung an den Wiener Westbahnhof.



Die Transaktion wurde durch das Team von Dr. Stephan Größ, Partner von EY Law Pelzmann Gall Größ Rechtsanwälte, sowie dem Team von Mag. Franz Pöltl und Dipl. Betriebswirt Markus Mendel von EHL Immobilien begleitet.