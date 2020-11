Nuveen schließt Erwerb des Edge Grand Central Berlin ab

Der Asset Manager Nuveen Real Estate hat den 2018 unterzeichneten Kaufvertrag für das Edge Grand Central Berlin im Auftrag des Cityhold Office Partnership (CHOP) abgeschlossen [wir berichteten]. Die ca. 20.000 m² große Büroimmobilie liegt direkt in der Europacity, direkt neben dem Berliner Hauptbahnhof. Das Objekt ist bereits vollständig an drei Mieter vorvermietet: Scout24, Oracle und Edge Workplaces.

