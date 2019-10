Nuveen erwirbt Multi-User-Logistikzentrum im Großraum Ulm

Nuveen Real Estate hat für seine europäische Logistikplattform eine Multi-User-Logistikimmobilie in Baden-Württemberg im Großraum Ulm erworben. Das neu entwickelte Verteilzentrum mit einer Bruttomietfläche von rund 29.000 m² befindet sich direkt an der A8. Derzeit wird das Logistikzentrum von drei Unternehmen genutzt, die der Lebensmittelindustrie zuzuordnen sind, mit Vertragslaufzeiten zwischen fünf und zehn Jahren.

.

„Das Logistikzentrum ist eine ideale Ergänzung für unser Portfolio, das aus qualitativ hochwertigen Objekten an etablierten Standorten für Logistik bekannt ist. Der Standort des Multi-User-Logistikzentrums zwischen den beiden Logistik-Hotspots Stuttgart und München ist strategisch gut gelegen und eignet sich damit hervorragend für den gesamten Vertrieb im süddeutschen Raum sowie in die Schweiz und Österreich“, erklärt Steven Siebert, Senior Asset Manager bei Nuveen Real Estate.



„Die Akquisition im Großraum Ulm steht im Einklang mit unseren Zielen, das Portfolio zu diversifizieren und unseren Investoren qualitativ hochwertige Logistikimmobilien mit sicheren Mieterträgen in ganz Europa anzubieten. Wir gehen weiterhin davon aus, dass sich der Logistiksektor positiv entwickeln wird – insbesondere an strategisch wichtigen Standorten, wie in Deutschland, die einen direkten Zugang zu Verkehrsknotenpunkten und Ballungszentren bieten. Bis dato haben wir 2,5 Milliarden Euro in die europäische Logistikbranche investiert. Unser spezialisiertes Sektor-Team konzentriert sich dabei vor allem auf etablierte und wettbewerbsfähige Logistikstandorte in ganz Europa, mit entsprechend zentral gelegenen und hochwertigen Objekten“, ergänzt Thorsten Kiel, Head of European Industrial & Logistics bei Nuveen Real Estate.



Nuveen wurde bei der Transaktion von Linklaters (Recht), Ernst & Young (Steuern), Duff & Phelps (Technik), Ambiente (Umwelt) und Fraunhofer SCS (Forschung) beraten. Die Verkäuferseite wurde durch CBRE vertreten.