Nuveen erwirbt Bremer Logistikzentrum für 20,8 Mio. Euro

Nuveen Real Estate hat für seine europäische Logistikplattform ein Logistikzentrum im südlichen Bremer Umland erworben. Der Kaufpreis des Objekts mit einer Gesamtmietfläche von rund 19.000 m² liegt bei rund 20,8 Mio. Euro. Der DGNB Gold zertifizierte Neubau unterteilt sich in rund 16.000 m² Lagerfläche, 850 m² Bürofläche sowie 2.600 m² für eine seitliche Ent- und Beladung der LKW (Tunnelandienung) inklusive 90 Park- und 28 Fahrradstellplätzen. Der flexible Grundriss lässt eine Teilung in zwei Mieteinheiten zu und verfügt über ausreichend Park- und Rangierflächen für LKW und PKW. Das Objekt ist langfristig an einen deutschen Automobilzulieferer vermietet und wird als Logistik- und Produktionszentrum nutzt.

„Das Logistikzentrum ist sowohl als Objekt als auch vom Standort hervorragend positioniert. Die leistungsstarke und flexible Infrastruktur in Kombination mit der zuverlässigen Nachfrage seitens Einzelhandel und Industrie sowie das enorme Beschäftigungspotenzial, machen den Großraum Bremen zu einem attraktiven und geeigneten Standort für eine Vielzahl an Dienstleistungen im Bereich Logistik“, erklärt Christian Sliwa, Investment Manager Logistics bei Nuveen Real Estate.



„Mit seinem Standort im Industriegebiet Hansalinie, befindet sich das Asset an einem der wichtigsten Logistikstandorte Bremens. Das Areal ist speziell auf die Versorgung der Daimler-Produktion ausgerichtet, was sich darin widerspiegelt, dass mehr als ein Viertel der Logistikflächen dafür genutzt werden. Unabhängig vom derzeitigen Mieter ist das Logistikzentrum so flexibel errichtet, dass es auch zukünftig von Automobilzulieferern oder aber Standardlogistik genutzt werden könnte. Die Transaktion steht somit im Einklang unserer Europäischen Logistikstrategie, Core-Assets in den wichtigsten europäischen Märkten zu identifizieren, vornehmlich in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Spanien“, ergänzt Tim Hennes, Fondsmanager bei Nuveen Real Estate.



Nuveen wurde bei der Transaktion von Linklaters (Recht), Ernst & Young (Steuern), Duff & Phelps (Technik), Nova Ambiente (Umwelt), Robert C. Spiels (Makler) und Fraunhofer SCS (Research) beraten. Kreditgeber ist die DZ Hyp Bank.