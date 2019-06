Nuveen erwirbt Amsterdamer „Gouden Bocht“ für 126 Mio. Euro

Nuveen Real Estate hat den im Design eines Stilaltbaus errichteten Bürokomplex „Gouden Bocht“ („Goldener Bogen“) in Amsterdam für ca. 126 Millionen Euro erworben. Der Komplex befindet sich in exponierter Lage an der Herengracht, dem eindrucksvollsten Areal des Amsterdamer Grachtengürtels. Der größte Teil der Immobilie stammt aus dem 17. Jahrhundert und ist als UNESCO-Weltkulturerbe gelistet. Unter anderem sind Firmen wie Expedia, AKQA, Euroclear und Fabienne Chapot dort ansässig, die eine stabile Mieterbasis garantieren.

