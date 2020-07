Nuveen legt in Magdeburg 30 Mio. Euro auf den Tisch

Nuveen Real Estate hat im Rahmen eines Forward Deals eine Projektentwicklung von Panattoni für seine Logistikplattform erworben. Der Investmentmanager ließ sich den Logistikpark, der für den Logistikdienstleister Dachser nördlich von Magdeburg entsteht, 30 Mio. Euro kosten. Die gleiche Summe hatte Nuveen erst vor Kurzem für das Ulm Logistics Centre auf den Tisch gelegt [wir berichteten].

.

Der Komplex, dessen Fertigstellung für November 2020 geplant ist, teilt sich in zwei separate Gebäude mit einer Gesamtmietfläche von rund 42.000 m² auf. Nach Fertigstellung gehört das Logistikverteilerzentrum zu den modernsten in der Region. Ideal angebunden ist der Logistikpark durch die Autobahn A2, die wichtigste Ost-West-Verkehrsachse in Norddeutschland. Sie stellt zudem die Verbindung mit den niederländischen und belgischen Nordseehäfen und den osteuropäischen Ländern her. Mit der Elbe, dem Mittellandkanal und dem Elbe-Havel-Kanal ist Magdeburg zudem gut an die nationalen Binnenwasserstraßen angebunden.



„Mit der Akquisition in Magdeburg haben wir ein weiteres hochmodernes Objekt für unsere europäische Logistikplattform gesichert, das zudem verkehrstechnisch bestens angebunden und langfristig an einen etablierten Mieter vermietet ist,“ sagt Dominik Scheidmann, Investmentmanager bei Nuveen Real Estate.



„Logistikimmobilien können Investoren langfristiges Wachstum und Erträge bieten. Die europäische Logistikplattform von Nuveen hat im Jahr 2020 bereits rund 250 Millionen Euro in Logistikflächen investiert. Weitere 250 Millionen Euro befinden sich derzeit in der Due-Diligence-Prüfung oder bereits im Bau. Wir werden uns weiterhin intensiv in diesem Sektor vergrößern und planen in der zweiten Jahreshälfte 2020 weitere Zukäufe in diesem Segment,“ ergänzt Thorsten Kiel, Head of European Logistics bei Nuveen Real Estate.



Das globale Logistikportfolio von Nuveen verwaltet ein Vermögen von rund 15,4 Milliarden Euro (Stand: 31. März 2020). Der Investmentmanager wurde bei der Akquisition durch EY (Steuer), Graf von Westfalen (Recht), Orange Recon (Technik) und Ambiente (Umwelt) beraten.