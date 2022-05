Nuveen lanciert erste paneuropäische Fremdkapitalstrategie

Nuveen Real Estate hat den ersten Zeichnungsschluss („First Close“) seiner vierten Fremdkapitalstrategie im Rahmen der European Commercial Real Estate Debt Series vollzogen. Insgesamt wurden erste Kapitalzusagen in Höhe von rund 150 Millionen Euro eingeworben.

.

Neben mehreren deutschen institutionellen Anlegern hat sich auch die Muttergesellschaft von Nuveen, TIAA, an dem ersten Zeichnungsschluss beteiligt. Insgesamt sollen für die Strategie 500 Millionen Euro Kapital eingeworben werden.

Mit dem First Close präsentiert Nuveen die erste paneuropäische Fremdkapitalstrategie im Rahmen der Produktreihe. Sie baut auf der erfolgreichen Umsetzung regionaler Fremdkapitalstrategien für Gewerbeimmobilien auf. Die drei vorangegangenen Auflagen der Produktreihe waren jedoch auf Großbritannien fokussiert. Die Strategie wurde entwickelt, um institutionellen Anlegern Lösungen zu bieten, die Zugang zu gesicherten, widerstandsfähigen und ertragsorientierten Renditen suchen.



Die globale Anleiheplattform des Unternehmens, die seit 1934 investiert, ist in den vergangenen Jahren erheblich gewachsen. Sie ist in den USA, Europa sowie im asiatisch-pazifischen Raum aktiv. Weltweit werden im Rahmen von Fonds und Einzelmandaten globaler Kunden mehr als 38 Milliarden Euro an investiertem Kapital verwaltet.



Der Erfolg dieses ersten Zeichnungsschlusses und die Ausweitung auf eine paneuropäische Strategie folgen auf die Vergabe von neuen Krediten in Höhe von über 6,5 Milliarden Euro durch das European Debt Team von Nuveen Real Estate. Die Investments sind durch eine breite Palette von Anlageklassen wie Logistik, Wohnen, Life Science und Büros abgesichert.



„Seit der globalen Finanzkrise hat sich der europäische Markt für Immobilienkredite erheblich verändert. Der Rückzug traditioneller Banken als Kreditgeber und die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben alternativen Finanzierern die Möglichkeit eröffnet, in den europäischen Immobilienkreditmarkt einzutreten und ihren Marktanteil zu erhöhen. Wir sind überzeugt, dass Kredite für europäische Gewerbeimmobilien den Anlegern attraktive risikobereinigte Renditen sowie eine potenzielle Risikominderung im Vergleich zu festverzinslichen Anlagen bieten können“, kommentiert Christian Janssen, Head of Commercial Real Estate Debt, Europe, bei Nuveen Real Estate.