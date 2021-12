Nuveen investiert mehr als 135 Mio. Euro in Frankreich

Im Rahmen seiner Investitionsstrategie für Europa erwirbt Nuveen Real Estate drei Portfolios mit insgesamt 17 modernen Last-Mile-Objekten im Auftrag seiner europäischen Logistikplattform. Die drei Off-Market-Transaktionen stellen eine Gesamtinvestition von mehr als 135 Millionen Euro dar.

.

Darüber hinaus wurden vier weitere Objekte im Wert von mehr als 32 Millionen Euro für das Jahr 2022 gesichert. Die Bruttogesamtfläche beläuft sich auf insgesamt rund 100.000 m². Die genannten Last-Mile-Logistikimmobilien sind vollständig und langfristig an namhafte Unternehmen vermietet.



„Die Last Mile Logistik ist ein zentraler Aspekt unserer Investitionsstrategie in Europa, da die Nähe zu städtischen Gebieten Mietwachstum und ein Engagement im vielversprechenden E-Commerce-Sektor ermöglicht. Wir sind überzeugt, dass unsere Mieter von der starken strategischen Lage unserer Objekte profitieren und sind stolz darauf, unseren europäischen Logistikinvestoren einen einzigartigen Zugang zu mehr als 100.000 m² im französischen Kernmarkt für Logistik zu bieten“, kommentiert Thorsten Kiel, Head of European Logistics bei Nuveen Real Estate.



Im Einzelnen umfassen die Transaktionen folgende Assets:



• Cross-Dock Portfolio Nr. 1: Das Portfolio umfasst sechs Bestandsimmobilien mit einer Gesamtfläche von rund 28.000 m², die hauptsächlich von Paketdiensten genutzt werden. Die Objekte befinden sich in unmittelbarer Nähe zu Clermont-Ferrand, Lyon, Niort, Reims und Straßburg. Von diesen Standorten aus sind die Objekte gut positioniert, um jeden Ballungsraum zu bedienen. Dadurch ermöglichen sie den Mietern, ihre Geschäfte insbesondere in den Osten Frankreichs zu erweitern. Zusätzlich verfügen alle Objekte über eine hochwertige Gebäudestruktur und entsprechen den technischen Anforderungen für Cross-Dock Anlagen. Nuveen wurde bei der Akquisition von Screeb (Notar), BG2V (Steuern und Recht), Etyo (Technik) und Longevity (Umwelt) beraten.



• Cross-Dock Portfolio Nr. 2: Dieses Portfolio besteht aus neun Objekten mit einer Gesamtfläche von rund 29.000 m², die hauptsächlich von Post- und Zustelldiensten genutzt werden. Die Immobilien befinden sich überwiegend im Umland mittelgroßer bis großer französischer Städte. Dank ihrer sehr guten Lage mit direkten Zugängen zu Hauptverkehrsstraßen können städtische Ballungszentren effizient bedient werden. Die Gebäude befinden sich in Bordeaux, Caen, Châlons en Champagne, Metz, Nantes, Niort, Rennes und Tours. Die Bestandsimmobilien entsprechen den neuesten Standards und wesentlichen Anforderungen an moderne Last Mile Logistikanlagen. Bei der Transaktion wurde Nuveen von Screeb (Notar), BG2V (Steuern und Recht), Etyo (Technik) und Longevity (Umwelt) beraten.



• Last Mile Logistikzentrum, Saint-Étienne-du-Rouvray: Das Entwicklungsvorhaben besteht aus zwei Last Mile Logistikimmobilien mit einer Fläche von ca. 6.000 m² beziehungsweise 17.000 m². An einem der wichtigsten logistischen Standorte in der Normandie gelegen, ist das Asset über Straße, Schiene und Wasser gut erreichbar. Gleichzeitig erfüllt es die im heutigen Marktumfeld geforderten technischen Spezifikationen, und bietet einen angemessenen Anteil an Büroräumen sowie eine erstklassige Gebäudequalität mit A-Rating. Die Entwicklung wird mit einem langfristigen Vertrag vollständig vermietet. Nuveen wurde bei der Akquisition von Panhard (Notar), GIDE (Steuern und Recht), Etyo (Technik) und ERM (Umwelt) beraten.