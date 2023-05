Nuveen gewinnt 15. NAI Apollo Soccer Cup

Am vergangenen Freitag fand im Sportleistungszentrum des Eintracht Frankfurt e.V. im Riederwald der 15. NAI Apollo Soccer Cup statt. 22 Mannschaften aus der Immobilienwirtschaft nahmen an diesem Jubiläums-Benefizturnier teil, insgesamt wurden dabei 8.800 Euro für den guten Zweck gesammelt. Das Geld geht in diesem Jahr an das Medical Intervention Team.

