Nuveen erwirbt Kuhn-Center

Nuveen Real Estate sichert sich im Rahmen seiner zweiten deutschen Core-German-Retail-Strategie das Fachmarktzentrum Kuhn-Center in Linden bei Gießen. Das Kuhn-Center wurde 2010 eröffnet und verfügt über eine Mietfläche von rund 9.900 m². Mit seinem Ankermieter Kaufland und einer Vielzahl weiterer Einkaufsmöglichkeiten wie TEDi, KiK und Bessler verfügt das nahezu vollvermietete Objekt über einen diversifizierten Mietermix.

.

Aufgrund der vorteilhaften Lage am Tannenweg 97, etwa zehn Kilometer südlich von Gießen, ist das Kuhn-Center ein wichtiger Teil der Nahversorgung. Die Luigs Real Estate GmbH agierte bei der Transaktion als Verkäufer. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



„Das Kuhn-Center stellt eine hervorragende Erweiterung im Rahmen unserer nachhaltigen und auf Zukunftsfähigkeit ausgerichteten Strategie im Core Segment dar. Neben einem attraktiven Mietermix und langfristigen Mietverträgen verfügt das Fachmarktzentrum durch sein großes Einzugsgebiet im Ballungsraum Gießen über einen erheblichen Standortvorteil. Transaktionen mit lebensmittelgeankerten Objekten an ähnlichen Standorten werden weiter an Bedeutung gewinnen", so Björn Fraeb, Head of Investment Management, Retail Northern Europe bei Nuveen Real Estate.



Nuveen Real Estate wurde bei der Akquisition durch Graf von Westphalen (Recht), Kucera (Steuer) sowie TÜV Süd (Technik) beraten. Apleona Real Estate hat beim Verkaufsprozess vermittelt. Das Property Management für das Kuhn-Center übernimmt MEC.