Nuveen eröffnet Büro in Amsterdam

Nuveen hat ein Büro in Amsterdam eröffnet. Der neue Standort soll es dem Vermögensverwalter ermöglichen, das hiesige Portfolio besser zu verwalten und Investitionsmöglichkeiten leichter zu identifizieren. Das neue Büro in Amsterdam South Axis folgt auf eine Reihe von Akquisitionen auf dem niederländischen Immobilienmarkt. Erst Ende Februar hatte Nuveen die Akquisition eines 48.000 m³ großes Logistikobjekt in der Nähe von Rotterdam für circa 47,6 Millionen Euro erworben zu haben.

.

Damit baut der Vermögensverwalter seine Präsenz in Nordeuropa aus. Im vergangenen Jahr hat Nuveen bereits ein Büro in Kopenhagen eröffnet, ergänzend zu den bereits bestehenden Niederlassungen in Helsinki und Stockholm.