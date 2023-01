Nuveen ernennt Randy Giraldo zum Europachef

Randy Giraldo

© Nuveen Real Estate

Nuveen Real Estate hat Randy Giraldo zum Head of Europe ernannt. Er wird den Ausbau der globalen Plattform in der Region verantworten und mit den regionalen und globalen Sektorleitern zusammenarbeiten, um europaweit eine Pipeline an Investitionsmöglichkeiten aufzubauen.

.

Giraldo wird in Nuveens Londoner Büro tätig sein und verfügt über mehr als 25 Jahre Branchenerfahrung in Führungspositionen in den Bereichen Akquisition sowie Vermögens- und Portfoliomanagement. Zuletzt war er leitender Portfoliomanager beim TIAA Real Estate Account, einem diversifizierten privaten Immobilienfonds mit einem verwalteten Vermögen von über 30 Milliarden US-Dollar.



Als Head of Europe für Nuveen Real Estate wird Giraldo dem Global Executive Leadership Team angehören und dabei unterstützen, die strategische Ausrichtung von Nuveen in der gesamten Region sowie eine klare Vision für die Zukunft zu entwickeln. Giraldo wird die Investitionstätigkeit der zwölf Büros von Nuveen Real Estate in Europa verantworten und an Chris McGibbon, Global Head of Real Estate, berichten.