NuVasive Germany mietet 1.500 m² im Europa-Center Airportstadt

NuVasive Germany GmbH mietet zum 1. Mai 2017 eine ca. 1.500 m² große Büro- und Servicefläche im Europa-Center Airportstadt in Bremen an. Das Unternehmen legt mit diesem neuen Firmensitz die bisher getrennt liegenden Büro- und Service- und Lagerflächen zusammen, um unternehmens-interne Synergien zu realisieren. Im Erdgeschoss wird die Servicefläche für die Anlieferung von medizinischen Gegenständen, der Distribution sowie Testräumen errichtet. Im 1. Obergeschoss entstehen für das operative Management hochwertige Büroflächen mit einem offenen Empfangsbereich, Meetingräumen und einem großzügigem Küchen- und Aufenthaltsbereich. Um die Flächen hell und offen zu gestalten, werden beim Ausbau viele Glaselemente eingesetzt. Der Flächenausbau befindet sich aktuell in vollem Gange.

