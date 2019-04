Nusche-Kubetzki verstärkt das Cross-Border-Team

Monika Nusche-Kubetzki (31) verstärkt ab sofort das Cross-Border-Team. Die Expertin für global agierende Retailer ist nun zusammen mit Dorota Dobrzyńska für die internationalen Kontakte verantwortlich.

Monika Nusche-Kubetzki ist Immobilienkauffrau und startete 2008 ihre berufliche Laufbahn bei der BNP Paribas Real Estate GmbH in Köln und war in den darauffolgenden Jahren bei der Savills Immobilien Beratungs-GmbH Düsseldorf sowie bei Cushman & Wakefield in Berlin als Senior Consultant tätigt. Neben der Expansionsberatung von nationalen sowie internationalen Einzelhändlern, verantwortete Sie die Akquisition sowie Vermietung von Einzelhandelsobjekten in Deutschlands A-Lagen. Bevor Nusche-Kubetzki im März 2018 ihre Tätigkeit bei Comfort aufnahm, leitete sie als Real Estate Manager Germany bei KG Massimo Dutti Deutschland B.V. & Co. den Immobilienbereich. Frau Dobrzyńska (40) verfügt über langjährige Erfahrung im internationalen Retail-Business mit Stationen u.a. in Polen und Frankreich. Seit Juni 2015 ergänzt sie das Vermietungsteam.