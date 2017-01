Nun doch: RB Leipzig kauft Stadion

RB Leipzig wird auch in Zukunft in der Red-Bull-Arena im Herzen der Stadt kicken: Der Verein hat sich mit dem bisherigen Eigentümer Dr. Michael Kölmel über einen Kauf des ehemaligen Zentralstadions geeinigt. Alle Umzugs- und Neubaupläne sind damit vom Tisch. Der Deal hängt an der Realisierung und Genehmigung des geplanten Aus- und Umbaus der in die Jahre gekommenen Sportstätte.

.

Der Handel macht für RB – bis dato nur Mieter – nicht nur den Weg frei, die Zuschauerkapazität von aktuell 42.558 auf 57.000 Besucher aufzustocken, wozu die Ränge näher ans Spielfeld rücken und zusätzliche Stehplätze-Kontingente geschaffen werden sollen. Der Club kann darüber hinaus gezielt das Ziel verfolgen, den einnahmeträchtigen VIP-Bereich auszubauen. Gegenwärtig beläuft sich dessen Größenordnung nach Angaben des Vorstandsvorsitzenden Oliver Mintzlaff auf nur drei Prozent, während es „bei anderen Bundesligisten 6,5 bis sieben Prozent“ seien.



Für beide Vorhaben ist ein positiver Bescheid der eingereichten Bauvoranfrage ebenso vonnöten wie die Zustimmung des Stadtrats. Der Club kalkuliert mit Post noch im Februar 2017.

Bezüglich der Kaufsumme wurden unbestätigte 70 Millionen Euro kolportiert, weitere 40 Millionen Euro soll der sukzessive Umbau kosten, mit dem frühestens ab 2018 begonnen wird.