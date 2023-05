Numa übernimmt ehemaliges Münchner Joyn-Apartmenthaus

Die Numa Group übernimmt das Apartmenthaus in der Hanauer Straße im Stadtteil Moosach, das ursprünglich von der Corestate-Tochter Upartments als Joyn betrieben wurde. Das sogenannte Olympia Karree gehörte bis dato zum Micro Living Bestand von Corestate.

.

Corestate hatte das sogenannte Olympia Karree in 2018 erworben [wir berichteten]. Das ehemalige, von der Corestate-Tochter Upartments betriebene Boardinghouse „Joyn“ beherbergt 260 Serviced Apartments. Im Rahmen der Restrukturierungsmaßnahmen hat der Investmentmanager in den letzten Monaten schon weitere Gebäude aus seinem Micro Living Portfolio abgestoßen, um die Kassen zu füllen. Zuletzt das „Joyn“-Serviced Apartmenthaus in Düsseldorf, das sich Imaxxam für einen Fonds von Union Investment gesichert hat [wir berichteten].



Mit dem zusätzlichen 260 Einheiten im Münchener Norden bietet Numa nun insgesamt 630 Apartments in der bayerischen Landeshauptstadt an. Die Bestandsimmobilie, die das größtes Objekt seit der Gründung ist, verfügt über 260 Zimmer mit insgesamt 445 Betten auf durchschnittlich 25 m² pro Einheit. Für die Umstellung des Apartmentkomplexes auf den Standard von Numa wird mit weiterlaufendem Betrieb etagenweise eine Renovierung vollzogen. Im Zuge dessen wird auf das voll-digitalisierte System umgestellt. Das bedeutet den Einsatz von intelligentem Yield Management, als auch dem hauseigenen Betriebs- und Vertriebssystem. Prozesse wie Check-in und Housekeeping werden künftig in diesem Objekt ebenso digital organisiert. Durch den Einsatz seiner innovativen Technologielösungen bietet der Betreiber ein erstklassiges Gästeerlebnis und reduziert die Betriebskosten um bis zu 60 Prozent. Ab Ende Mai 2023 wird die Unterkunft über Numa buchbar sein.



„Wir integrieren zunehmend auch sehr große Objekte institutioneller Anleger in sein Portfolio. So suchen wir auch künftig nach größeren Hotels, um sie mit unserem digitalen Konzept der veränderten Nachfrage junger Touristinnen und Touristen anzupassen. Die Grenzen zwischen Airbnb und einem klassischen Hotel-Produkt verschmelzen zunehmend. Mit diesem Meilenstein mitten in München bauen wir Numas Angebot an hochwertigen Einheiten in Top-Lage auch in München erneut deutlich aus. Zusammen mit den Objekten in Münchens Landwehr- und Schwanthaler Straße sowie in der Paul-Heyse-Straße [wir berichteten] kommen wir damit auf 630 Einheiten in der bayerischen Landeshauptstadt", erklärt Geschäftsführer Dimitri Chandogin.