Numa übernimmt Betrieb von Patrizia-Hotelimmobilie in Hamburg

Die Numa Group wird neuer Betreiber einer Hamburger Hotelimmobilie von Patrizia. Das bisher von der Accor-Gruppe als Novotel betriebene Objekt mit 370 Betten verteilt auf 185 Zimmer wird das derzeit größte im Numa-Portfolio. Es befindet sich am Lübeckertordamm 2 im Stadtteil St. Georg unweit der Alster. Die HAW Hochschule und die Innenstadt sind fußläufig zu erreichen.

In den kommenden Monaten wird das Gebäude konvertiert und zeitgemäß repositioniert. Hierfür wurde mit Patrizia ein langfristiger Mietvertrag vereinbart. Die 185 Apartments werden über eine durchschnittliche Fläche von rund 30 m² und die für Numa typische urban-moderne Design-Ausstattung verfügen. Im Gebäude befinden sich darüber hinaus Gemeinschaftsflächen. Die Eröffnung ist für das 2. Quartal 2024 geplant.



„Serviced Apartments haben sich unter dem Druck der Covid-19-Pandemie im Vergleich zur klassischen Hotellerie als äußerst widerstandsfähig erwiesen. Wir sind überzeugt, dass dieser innovative Ansatz des

Wohnens in den kommenden Jahren in ganz Europa eine starke Nachfrage insbesondere von jungen Berufstätigen und digitalen Nomaden erfahren – und so weiter wachsen wird“, kommentiert Vincent Lampe, Transaction Lead für Value-Add Hospitality Acquisitions DACH bei Patrizia.



„Mit dieser Übernahme kann unser erfahrenes Asset-Management-Team ein klassisches Gastgewerbekonzept durch zukunftssichere, technologieorientierte Serviced-Apartment-Angebote ersetzen, wobei Numa in diesem Bereich eine Vorreiterrolle einnimmt. Die Zusammenarbeit mit Numa wird ein hochwertiges, kundenorientiertes Produkt mit schlankeren Betriebskostenstrukturen und einem flexibleren Geschäftsmodell in einem wichtigen europäischen Wachstumsmarkt schaffen“, ergänzt Lampe.



„Mit diesem weiteren Standort in Hamburg können wir unser Angebot an hochwertigen, vollständig digitalisierten Numa-Hotels auch in der Elbmetropole deutlich ausbauen. Der Abschluss des Mietvertrags und die darauffolgende Inbetriebnahme eines derart großen Objekts ist ein weiterer Meilenstein für NUMA und unterstreicht die Institutionalisierung des Segments alternativer Unterkünfte und der Assetklasse Commercial Living. Das Vertrauen von Patrizia bestätigt unser Konzept einer zeitgemäßen und nachgefragten Alternative zum klassischen Hotel, das von Veränderungen im Konsumverhalten als Megatrend und einer allgemeinen Erholung nach der Pandemie profitiert", erläutert Dimitri Chandogin, Geschäftsführer der Numa Group.