Numa schnappt sich Serviced-Apartments-Plattform Yays

Die Numa Group erweitert ihr Portfolio an Hotel- und Gewerbeimmobilien in den Regionen DACH und Benelux mit dem Erwerb der Serviced-Apartments-Plattform Yays. Verkäufer ist Proprium Capital Partners. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Yays mit Sitz in Amsterdam und Tochtergesellschaften in Deutschland, Frankreich, Spanien und Belgien betreibt und vermietet 489 Serviced Apartments in den Niederlanden, Belgien und Frankreich. Weitere 124 Einheiten sollen in Kürze eröffnet werden. Numa betreibt nach der Übernahme mehr als 5.200 Einheiten in europäischen A-Städten, darunter Berlin, München, Rom, Mailand, Madrid, Barcelona und Wien.



Die Anwälte von Greenberg Traurig haben umfassend zu allen wesentlichen rechtlichen Aspekten des Ankaufs der Plattform einschließlich des Kaufvertrags sowie zu Aspekten der Finanzierung beraten. Greenberg Traurig hat Numa erstmals bei einer Transaktion begleitet und das Mandat durch einen kompetitiven Pitchprozess gewonnen.