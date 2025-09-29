Numa mietet am „Goldschmied Carré“ am Kölner Dom

Die Numa Group hat rund 3.200 m² Fläche langfristig im Goldschmied Carré in Köln angemietet, welches ein Investmentvehikel der HanseMerkur Grundvermögen erworben hatte.

.

In dem modernen Neubau am Roncalliplatz vis-a-vis dem Kölner Dom sollen bis spätestens Anfang 2028 insgesamt 94 vollständig ausgestattete Design-Apartments entstehen. Diese werden über eine durchschnittliche Fläche von rund 24 m² und über eine vollständig digitalisierte und urban-moderne Design-Ausstattung verfügen.



„Die Premiumlage im Herzen Kölns, nicht weit vom Hauptbahnhof, hat uns überzeugt und passt sehr gut in unser Konzept für moderne Reisende. Die 94 Apartments im Goldschmied Carré markieren eine wichtige strategische Erweiterung unseres Portfolios in den deutschen Metropolen“, freut sich Dimitri Chandogin, Geschäftsführer der Numa Group.



Mit dem Abschluss dieses Mietvertrags ist die Vermietung der ersten beiden Bauteile des Goldschmied Carrés fast abgeschlossen. Die Büroflächen wurden bereits von einer internationalen Unternehmensberatung angemietet. Für die beiden geplanten Einzelhandelsflächen vis-a-vis dem Dom sowie eine Gastronomieeinheit startet in Kürze die Vermarktung. Die täglich rund 20.000 Besucher des Doms bilden für diese Flächen eine einzigartige Laufkundschaft.



„Der Vermietungserfolg bestätigt unsere Strategie: Premiumimmobilien in Top-Innenstadtlagen werden jetzt und in Zukunft stark nachgefragt. Wir freuen uns sehr, mit der Numa Group einen wachsenden Hospitality-Betreiber gewonnen zu haben. Die modernen Boutique-Apartments sind aus unserer Sicht die ideale Ergänzung für das neu entstehende, dynamische Quartier am Kölner Dom“, sagt Malte Andes, stv. Vorstandsvorsitzender der HanseMerkur Grundvermögen AG.



Das Baufeld für den neuen Büro-, Hotellerie- und Geschäftshauskomplex in prominenter Innenstadtlage hatte ein Investmentvehikel der HanseMerkur Grundvermögen im Frühjahr 2024 erworben [wir berichteten]. Die Realisierung des Bauvorhabens hat die traditionsreiche Kölner Unternehmensgruppe Bauwens übernommen. Bauwens fungiert sowohl als Service-Developer für das Gesamtprojekt als auch als Generalunternehmer für die ersten beiden Bauteile. Die Betreibersuche wurde von Hotour Hotel Consulting durchgeführt, die rechtliche Begleitung erfolgte durch Jung & Schleicher Rechtsanwälte aus Berlin.



Der Neubau soll hohen Nachhaltigkeitsanforderungen entsprechen und eine Nachhaltigkeitszertifizierung mindestens in Gold erhalten.