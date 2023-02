Numa feiert Markteintritt in der Schweiz

Die Numa Group eröffnet ihren ersten Standort in der Schweiz. Damit ist das Unternehmen inzwischen in acht europäischen Ländern vertreten. Auch ei seinem Markteintritt konzentriert sich Numa auf Hotel- und Gewerbeimmobilien in den Bestlagen der Großstädte.

.

Insgesamt hat sich Numa nach eigenen Angaben schon drei Standorte in der Stadt mit einem Gesamtvolumen von über 150 Betten gesichert. Das erste neue voll-digitalisierte Boutique Apartment-Ensemble in Zürich heißt Numa Craft. Es liegt in der Bäckerstraße 9 und bietet 18 hochwertige Designer Apartments für Short-, Mid- und Long-Stay im Kult Quartier Kreis 4 am Stauffacher. Die Eröffnung ist für Anfang April 2023 geplant.



„Für Numa ist Zürich als die größte Stadt und das wirtschaftliche Zentrum der Schweiz der ideale Ausgangspunkt für unsere Expansion in die Eidgenossenschaft. Wir freuen uns sehr, gleich zu Beginn unseres Marktstarts in Zürich unseren Gästen mit dem Numa Craft Boutique Apartments in bester Lage bieten – und die Expansion über eine gesicherte Pipeline mit einem Gesamtvolumen von über 150 Betten in den nächsten Monaten ausbauen zu können“, erklärt Philipp Rohweder, Director Real Estate der Numa Group.



„Als Anbieter von touristischen Unterkünften suchen wir auch in Städten wie Genf, Basel, Bern, Luzern, Lausanne und Lugano nach geeigneten Gebäuden in Bestlagen. Es ist unser klares Ziel, eine völlig neue Generation von Unterkünften für moderne Reisende zu etablieren und so die Branche auch in der Schweiz zu innovieren“, so Dimitri Chandogin, Geschäftsführer der Numa Group.