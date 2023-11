Numa ernennt Frederik Berlin zum Nordic Expansion Director

Die Numa Group besetzt die neu geschaffene Stelle Nordic Expansion Director mit Frederik Berlin. Kurz nach dem Einstieg Numas in den dänischen Markt gehen nun zwei neue Objekte in Oslo in den Betrieb. Mit Frederick Berlin wird das Team durch einen erfahrenen Experten für den nordischen Markt mit Schwerpunkt auf Schweden verstärkt. Mit seiner Expertise ist ein verstärkter Fokus auf die Expansion in den nordischen Ländern geplant.

.

Fredrik Berlin wird für das Wachstum in Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland verantwortlich sein. Nach seinem Master-Abschluss in Real Estate Investment begann Berlin als Analyst bei JLL, wurde dann Project Manager bei Pangea Property Partners und anschließend Property Developer bei NCC. Vor seinem Wechsel zu Numa füllte er die Position als Director Real Estate Corporate Finance bei Arctic Securities.



Kurz nach dem Eintritt in den norwegischen Markt kann das Unternehmen die Eröffnung von zwei weiteren Objekten in Oslo bekannt geben. Das Numa-Topp befindet sich in zentraler Lage in Oslo, nur wenige Gehminuten vom Königlichen Schloss entfernt. Das ehemalige West Hotel in der Skovveien 15 wurde 1898 erbaut. Nach der Anpassung an die Standards verfügt es nun über 33 Wohneinheiten. Das Numa-Hallen ist ein denkmalgeschütztes ehemaliges Postamt im Zentrum von Oslo am Dronningens Gate 15, weniger als 10 Gehminuten vom Osloer Hauptbahnhof, der Oper und dem Osloer Dom entfernt. An diesem Standort stehen den Gästen 21 Wohneinheiten auf einer Fläche von rund 1.000 m² zur Verfügung.