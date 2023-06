Numa baut Portfolio im Rheinland aus

Die Numa Group setzt ihre Expansion in Deutschland fort. Mit der Übernahme vier neuer Objekte in Bonn und Düsseldorf ist der Hotelbetreiber in einer weiteren deutschen Metropolregion stark vertreten. Insgesamt hat Numa in den vier Objekten 204 Einheiten übernommen, von denen 122 bereits buchbar sind.

In Bonn wurde ein Hotel übernommen, welches bereits auf Unternehmensstandards angepasst wurde und als Numa Bona buchbar ist. Die aus 56 Einheiten bestehende Immobilie in der ehemaligen Hauptstadt liegt zentral und gut angebunden in der Kölnstraße 360-364.



In der Rheinmetropole Düsseldorf ergänzt der Hotelbetreiber das Portfolio um das Numa Artol. Die Immobilie verfügt über 66 Einheiten und ist ebenso bereits umgestellt und buchbar. Das ehemalige Hotel befindet sich leicht nördlich der Altstadt, direkt am Hofgarten, in der Kaiserstraße 20. Das zweite neue Düsseldorfer Objekt, bestehend aus 52 Einheiten, liegt zwischen Altstadt und Königsallee in bester Lage. Das Objekt befindet sich im Umbau und ist voraussichtlich ab dem 4. Quartal 2024 beziehbar. Ebenfalls in zentraler Düsseldorfer Lage liegt das vierte neue Objekt, ein Neubau mit 30 Einheiten, Entwickler ist Atenor. Die Eröffnung ist Ende 2023 geplant.



„Wir erweitern erneut das Portfolio in Deutschland und sind nun auch in der Metropolregion Rheinland verstärkt vertreten. Die Häuser in Bonn und Düsseldorf passen mit ihrem urbanen Flair perfekt in unser Konzept. Eine fortlaufende Expansion in der Region ist geplant, momentan sind wir zum Beispiel in Köln auf der Suche nach geeigneten Objekten. Damit kommen wir zum einen der veränderten Nachfrage junger Touristen nach, die ein digitales Konzept bevorzugen, zum anderen bietet das Konzept durch die digitale und somit auch effiziente und personalarme Möglichkeit des Betriebs deutliche Vorteile für die Immobilieneigentümer gegenüber klassischen Hotels", erklärt Dimitri Chandogin, Geschäftsführer der Numa Group.