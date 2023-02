Nürnberger Wbg Kommunal startet Grundschul-Erweiterung

Im Auftrag der Stadt Nürnberg beginnt die Wbg Kommunal GmbH mit der Errichtung einer 4-zügigen Grundschule auf dem Gelände der Ludwig-Uhland-Schule in der Uhlandstraße 33. Die Bauarbeiten begannen am 26. Januar 2023. Das Gebäude dient der Erweiterung der vorhandenen Grund- und Mittelschule und der Arrondierung des vorhandenen Grundschulzweiges. Insgesamt werden nach der Fertigstellung rund 400 Kinder in 16 Klassen unterrichtet.

.

Zu Beginn der Arbeiten werden noch drei Bäume gefällt. Nach Abschluss der Bauarbeiten werden im Zuge der Neugestaltung der Außenanlage zahlreiche Bäume als Ersatz auf dem Schulgelände neu gepflanzt. Der Neubauentwurf im südwestlichen Bereich des Schulareals sieht eine viergeschossige Bauweise plus Dachgeschoss mit flachem Neigungswinkel unter weitestgehender Erhaltung des Baumbestandes im südlichen Teil des Schulhofs vor. Zur Minimierung der Eingriffe in den Baumbestand wird auf eine Unterkellerung verzichtet und stattdessen ein 5. OG als Dachgeschoss für die Haustechnik und untergeordnete Räume in Anlehnung an das denkmalgeschützte Bestandsgebäude, errichtet.



An der Südseite nimmt das Gebäude die Flucht der Bestandsschule auf und verschwenkt in Richtung der Flucht der im Westen liegenden Wohnbebauung. Der Haupteingang orientiert sich nach Süden zur Grolandstraße, im Norden befindet sich ein weiterer Eingang zum Pausenhof. Ein bestehender Eisenbahnwaggon, derzeit als Schülercafé durch die Mittelschule genutzt, wurde im Rahmen einer Vorabmaßnahme in den nördlichen Bereich des Pausenhofs versetzt. Mit der Fertigstellung der neuen Grundschule ist aus heutiger Sicht zum Jahreswechsel 2024/2025 zu rechnen. Die Stadt Nürnberg investiert in die neue Schule rund 24 Mio. Euro.



„Durch den Neubau der Grundschule auf dem Schulareal können sowohl der Grundschule wie der Mittelschule pädagogisch angemessene Schulräume und moderne Fachräume zur Verfügung gestellt werden. Damit wird für alle Schülerinnen und Schüler ein zukunftsfähiger Schulstandort geschaffen“, freut sich Schulreferentin Cornelia Trinkl.



„Die an dieser Stelle zu realisierende Planung macht deutlich, welch hohen Stellenwert der Erhalt von wertvollem und altem Baumbestand in der Stadt Nürnberg hat. Hier haben wir kreativ die Planung entsprechend gestaltet, dass wir nahezu alle Bäume erhalten können“, erläutert Planungs- und Baureferent Daniel F. Ulrich.