Nahversorgung im Quartier
Nürnberger Quelle-Areal: Handel startet in The Q
Rewe, Lidl und Müller öffnen im denkmalgeschützten Quelle-Gebäude und nehmen über 5.000 m² Verkaufsfläche in Betrieb. Damit wird The Q erstmals als Stadtquartier des Alltags erlebbar.
Wo früher „Die Quelle“ Millionen Haushalte per Katalog versorgt hat, entsteht heute Versorgung für die Nürnberger Weststadt vor Ort – fußläufig oder bequem mit dem Auto erreichbar. Mit der heutigen Eröffnung von Rewe, Lidl und Müller im Erdgeschoss des denkmalgeschützten Quelle-Gebäudes an der Fürther Straße startet auf über 5.000 m² Verkaufsfläche eine Nahversorgungsinfrastruktur, die zeigt, wie man Bestandsentwicklung als urbane Neukonfiguration denkt. The Q öffnet sich damit erstmals der Bevölkerung nach vielen Jahren des Leerstands und Verfalls – als Ort alltäglicher Versorgung und unmittelbarer Nachbarschaft.
Vom Stillstand zur Frequenz
Das Quelle-Areal zählt zu den prägendsten Industriegebäuden Nürnbergs – und gilt als eines der anspruchsvollsten Revitalisierungsprojekte der Stadt. Nach der Schließung des Versandhauses 2009 folgten mehrere Eigentümerwechsel, Insolvenzen und im Herbst 2023 ein Baustopp. Der denkmalgeschützte Neufert-Bau stand sinnbildlich für die Frage, ob das Ensemble eine neue Rolle in der Stadt finden kann.
Seit der Neuaufstellung des Projekts im Herbst 2023 haben die Bayerische Versorgungskammer (BVK), und die Accumulata Real Estate den eingeschlafenen Großstandort Schritt für Schritt reaktiviert. Nach der Insolvenz der damaligen Projektgesellschaft im September 2023 wurde das Projekt im Auftrag des Investors binnen weniger Wochen wieder aufgenommen und in enger Abstimmung mit allen auch bisher am Projekt beteiligten Baufirmen und Planern fortgeführt. Die Eröffnung der Einzelhändler ist nun ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Fertigstellung in 2026.
Nahversorgung ist dabei mehr als ein Serviceangebot – sie ist die Grundlage funktionierender Quartiere. Sie deckt Grundbedürfnisse, erzeugt Frequenz, stabilisiert Nachbarschaften. Wo Menschen täglich einkaufen, entsteht Begegnung. Wo Begegnung stattfindet, entsteht Quartier.
„Historischer Bestand wird zur Ressource, wenn er sich an die Bedürfnisse der heutigen Zeit anpassen lässt“, sagt Markus Diegelmann, Geschäftsführer der Accumulata Real Estate. „The Q zeigt genau das: Durch bauliche Weiterentwicklung und Mixed-Use revitalisieren wir eine Industrie-Ikone. Die Eröffnung der Einzelhändler ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum urbanen Stadtquartier mit Verwaltung und Handel.“
Handel im Erdgeschoss fungiert künftig als Frequenzgenerator, Verwaltung in den Obergeschossen als öffentliche Dienstleistung (Stadthaus Q). Weitere Bereiche des Areals sind unter Verantwortung der Bayiko für Wohn- und ergänzende Nutzungen vorgesehen.
Rewe, Lidl und Müller bilden keinen Zufallsmix, sondern einen funktionalen Dreiklang: Frische Lebensmittel bei Rewe und Lidl, breites Drogerie- und Haushaltsangebot bei Müller. So entsteht ein Versorgungsangebot, das unterschiedliche Alltagsbedarfe abdeckt und damit ein Quartier überhaupt erst ermöglicht.
Rewe setzt auf Frische als Haltung. Auf rund 2.000 m² Verkaufsfläche bietet Kaufmann Enes Çelik, der sich mit diesem Markt selbstständig macht, Nahversorgung als Marktplatz. Besonders für Beschäftigte im Quartier und künftig für die Mitarbeitenden des Stadthaus Q wird der „deli am Markt“ – die eigene Marktgastronomie vor dem Eingang – zum neuen Anlaufpunkt für eine frische Mittagspause.
„Dieser Standort ist für mich mehr als ein Markt“, sagt Çelik. „Das Gebäude hat eine besondere Bedeutung für Nürnberg. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Mit unserem Team wollen wir einen Ort schaffen, der Vertrautes mit neuen Angeboten verbindet.“
Lidl verbindet Effizienz mit Nachhaltigkeit. Auf rund 1.100 m² Verkaufsfläche setzt die Filiale auf breite Gänge, viel Tageslicht und ökologische Bauweise: energieeffiziente Kältetechnik mit natürlichem Kältemittel, dreifach verglaste Tiefkühlmöbel und Luft-Wärmepumpen.
„Mit der Eröffnung in The Q stärken wir die Nahversorgung im Nürnberger Westen und ergänzen das Quartier um ein nachhaltiges Lebensmittelangebot“, sagt Daniel Röhling, Immobilienleiter der Lidl Immobiliendienstleistung GmbH & Co. KG. „Accumulata und die Bayerische Versorgungskammer haben einen Ort geschaffen, der Geschichte und Zukunft verbindet. Und gemeinsam leisten wir unseren Beitrag zum alltäglichen Leben im Quartier.“
Müller ergänzt die Nahversorgung um ein breites Sortiment für Haushalt, Familie und täglichen Bedarf. Auf über 1.900 m² umfasst das Angebot Parfümerie, Drogerie, Schreibwaren, Strümpfe, Multi-Media/Entertainment, Haushaltsartikel, Spielwaren und Handarbeitsartikel. Eine Baby-Kind-Welt, ein Naturshop und ein Tiershop ergänzen das Sortiment.
Mit der Transformation zu The Q erhält der denkmalgeschützte Neufert-Bau eine neue Rolle im Stadtgefüge. 2026 zieht die Stadtverwaltung Nürnberg auf 42.000 m² ins Stadthaus Q ein. Verwaltung als Daseinsvorsorge, Handel als alltägliche Versorgung – gemeinsam bilden sie das funktionale Rückgrat urbaner Lebensqualität. The Q zeigt, wie Projektentwicklung aussieht, wenn sie nicht nur die Immobilie, sondern städtisches Leben neu denkt.