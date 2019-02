Nürnberger Investmentmarkt weiter auf Höchstniveau

2017 überschritt das Transaktionsvolumen für Immobilien in Nürnberg erstmals die Milliardengrenze. Der aktuelle „Marktbericht Investment 2019“ von Küspert & Küspert belegt: Auch 2018 ist für Nürnberg ein sehr starkes Jahr. Insgesamt wurden 1 Milliarde und 9 Millionen Euro umgesetzt. Damit bestätigt Nürnberg seine Position als Top-B-Stadt Deutschlands. Deutliche Verschiebungen gab es bei den Assetklassen: Büroimmobilien wurden noch stärker nachgefragt als im Vorjahr. Dagegen sank das Volumen im Bereich Einzelhandel erheblich. Insgesamt erreichten die Preise neue Höchststände, während die Renditen sanken. Stärkste Player im Markt waren erneut offene und geschlossene Immobilienfonds und Projektentwickler. Der „Marktbericht Investment“ von Küspert & Küspert erscheint 2019 zum fünften Mal in Folge.

.

„2018 hätte 2017 sogar überholen können“, erklärt Wolfgang P. Küspert. Der Grund: Zum Jahresende waren zwei Objekte im jeweils dreistelligen Millionenbereich zum Kauf angeboten worden. Hätten die Verkäufe noch im Dezember stattgefunden, wäre Nürnberg ein neuer Höchststand sicher gewesen. Setzt man voraus, dass die beiden Objekte 2019 veräußert werden, lässt sich schon jetzt ein gutes Investmentjahr für 2019 prognostizieren.



Büroimmobilien erneut am meisten nachgefragt

Fast die Hälfte aller Transaktionen entfiel 2018 auf Büroimmobilien. Die hier erwirtschafteten 464 Millionen Euro sind ein neuer Rekord für Nürnberg: Das Ergebnis des Vorjahres wurde um 24 % übertroffen. Aufgrund der maßgeblichen Bedeutung der Assetklasse Büroimmobilien am Nürnberger Immobilienmarkt veröffentlichte Küspert & Küspert 2018 den ersten „Marktbericht Bürovermietung“. Auch 2019 wird es diese Studie für Nürnberg geben. Sie erscheint am 21. Februar 2019.



Einzelhandel als größter Verlierer

Den zweitgrößten Posten im Transaktionsvolumen nach den Büroimmobilien stellen in 2018 die Grundstücke dar. Mit 218 Millionen Euro übertrafen sie den bisherigen Rekordwert von 2016 um rund 20 %. Einen Großteil dazu beigetragen hat hier der Grundstücksdeal des Freistaates Bayern für den Bau der Technischen Universität Nürnberg (TUN) auf dem Areal des ehemaligen Südbahnhofes an der Brunecker Straße.



Das drittgrößte Volumen, 186 Millionen Euro, wurde mit Wohnimmobilien erwirtschaftet. Das Ergebnis könnte weit höher sein, wenn ausreichend Objekte zur Verfügung gestanden hätten. Weil das Angebot weit geringer als die Nachfrage war, nahm dieses Segment um 20 Prozent ab. Platz vier fällt auf die Assetklasse Industrie & Logistik, die 77 Millionen Euro umsetzte. Hier standen weniger Flächen und Objekte zur Verfügung; parallel zogen die Preise an.



Eine deutliche Verschiebung gibt es im Segment Einzelhandel: Dieses war 2017 durch drei Ausnahme-Transaktionen aufgefallen und hatte ein Gesamtvolumen von 313 Millionen Euro erreicht. 2018 wurden hier nur 63 Millionen umgesetzt – eine Marge, die deutlich unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre liegt. Damit folgt Nürnberg einem bundesweiten Trend, der unter anderem der Zunahme des Online-Handels geschuldet ist.



Nürnberg etabliert sich als Top-B-Standort

Wolfgang P. Küspert will mit dem Marktbericht Investment dazu beitragen, dass das so bleibt. „Die Analyse von B-Städten ist für Investoren enorm aufwändig. Mit dem Marktbericht sorgen wir für mehr Transparenz und machen es Investoren leichter, sich in Nürnberg zu engagieren“, so Küspert.



Ausblick auf den Nürnberger Immobilienmarkt 2019

Auch wenn Experten für 2019 mit einer leichten Zinserhöhung im langfristigen Bereich rechnen: Diese sollte sich kaum auf die Investitionsbereitschaft auswirken. Man erwartet, dass der Markt sich auch 2019 auf hohem Niveau bewegt – inklusive steigender Mieten. Die Renditen könnten – abhängig von der jeweiligen Assetklasse – stagnieren oder sich leicht nach oben bewegen. Miguel Soto Palma, Direktor Immobilienkunden der Sparkasse Nürnberg, erkennt insbesondere die Knappheit an Objekten und Grundstücken als begrenzenden Faktor: „Das Immobilienangebot bleibt nach wie vor hinter der Nachfrage zurück. Dies beeinflusst den Nürnberger Immobilienmarkt aktuell stärker als die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank.“ Dennoch rechnet man für Nürnberg 2019 mit einem vitalen Immobilienmarkt.