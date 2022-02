Nürnberger Investmentmarkt für Immobilien boomt

Der Nürnberger Immobilienmarkt ist für Investoren nach wie vor äußerst attraktiv. Das belegt der Marktbericht, den Küspert & Küspert in diesem Jahr zum achten Mal veröffentlicht: rund 1,4 Milliarden wurden 2021 in der fränkischen Metropole umgesetzt. Das ist mehr als im Durchschnitt der fünf Vorjahre, liegt aber 11 Prozent unter dem Ergebnis von 2020. Zurückzuführen sind die erneut starken Zahlen vor allem auf die Assetklasse Wohnen. Bei den Marktteilnehmern zeigen insbesondere die Projektentwickler besonderes Engagement. Allerdings fehlt es an Angeboten, was Preissteigerungen und sinkende Renditen zur Folge hat.

.

„Nürnberg boomt“ erklärt Wolfgang P. Küspert. „Immobilieninvestoren aus dem In- und Ausland bringen Geld in die Stadt. Tatsächlich wäre das Ergebnis des Nürnberger Investmentmarkts noch besser ausgefallen, wenn sie auf mehr Möglichkeiten gestoßen wären.“



Wohnwirtschaftliche Investments vorne

Über Jahre hinweg dominierten Investitionen in Büroimmobilien den Nürnberger Markt. 2021 gaben sie diese Spitzenposition an das Segment Wohnen ab. Knapp 38 Prozent des gesamten Nürnberger Transaktionsvolumens wurden mit Residential Investments realisiert. Das entspricht 525 Millionen Euro. Das Rekordergebnis von 2020 wurde damit um 6 Prozent übertroffen. Dem gegenüber steht ein Rückgang im Office-Segment, der vor allem auf fehlende Objekte zurückzuführen ist. Hier wurden nur rund 286 Millionen Euro umgesetzt, was einem Rückgang um 61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.



Hohe Nachfrage bei mangelnden Angeboten charakterisierte 2021 den Bereich Industrie und Logistik: Hier wurde ein Volumen von circa 35 Millionen Euro realisiert. Wenig nachgefragt waren die Segmente Einzelhandel (98 Millionen Euro, wovon zwei Drittel auf eine gesellschaftsrechtliche Veränderung in der Eigentümerschaft fielen) und Hotel (weniger als 10 Millionen Euro). Ein außergewöhnlich hohes Investmentvolumen erzielten Grundstücke für Projektentwicklungen: Hier wurde das Ergebnis von 2020 mit 441 Millionen mehr als verdoppelt.



Geringere Ankaufsrenditen

Starke Nachfrage, hohe Preise und geringere Renditen charakterisieren das Investmentgeschehen 2021 in Nürnberg. Die Spitzenrendite im Bürosegment lagen bei circa 3,1 Prozent und gingen damit erneut um 20 Basispunkte zurück. Im Wohnsegment nährten sich die Anfangsrenditen für Neubau und Bestandsimmobilien an. Hotel und Einzelhandel zeigten wenig Aktivität und stagnierende Anfangsrenditen. Einen deutlichen Rückgang der Ankaufsrenditen auf 4,3 Prozent verzeichneten Industrie- und Logistikimmobilien.



Projektentwickler dominieren bei Kauf und Verkauf

Mit einem Marktanteil von 43 Prozent und Investitionen in Höhe von circa 601 Millionen Euro dominierten Projektentwickler und Bauträger die Käuferseite. Nürnbergs Wirtschafts- und Wissenschaftsreferent Dr. Michael Fraas sagt dazu: „Dieses Engagement ist äußerst positiv zu bewerten. Es stehen damit neue Projekte in der Pipeline, um die starke Nachfrage nach modernen, nachhaltigen Büro- und Produktionsstandorten zu decken. Ein wichtiger Stützpfeiler für den Erfolg des Wirtschafts- und Immobilienstandorts Nürnberg!“ Und auch den Markt der Verkäufer führten sie an: 60 Prozent und Einnahmen in Höhe von 832 Millionen Euro gehen auf sie zurück. Kapitalsammelstellen – in den Vorjahren die stärkste Käufergruppe – wurden mit 37 Prozent Marktanteil und 519 Millionen Euro auf den zweiten Platz in der Käuferstatistik verwiesen.



Den zweiten Platz bei der Gruppe der Verkäufer nahmen die Eigennutzer ein. Sie realisierten 188 Millionen Euro, circa 13 Prozent des Gesamtvolumens, was einer Verdopplung des Ergebnisses von 2020 entspricht.



Positiver Ausblick in die Zukunft

Über alle Assetklassen hinweg waren sich die Befragten einig: Die Pandemie führt eher nicht zu einem Nachfragerückgang oder zu Preissenkungen. Prognostiziert werden stagnierende Anfangsrenditen im Office Investment. Im Residential Investment und im Industrie- und Logistiksegment erwartet man weiter rückläufige Anfangsrenditen. Für das Hotelsegment sagte ein Teil der Befragten steigende Renditen voraus. Uneinig war man sich in Sachen Einzelhandel: Hier rechnet man mit sowohl steigenden als auch fallenden Anfangsrenditen. Insgesamt gaben alle Umfrageteilnehmer an, zukünftig in ähnlichem – oder sogar größerem - Umfang in Nürnberger Immobilien investieren zu wollen.



„Der Immobilienmarkt bleibt im Wandel der Zeit. Für das kommende Jahr sind aus unserer Sicht folgende Faktoren ausschlaggebend: Das Angebot an Grundstücksflächen und Bestandsobjekten, der Tourismus und die Attraktivität der Innenstädte sowie die weitere Homeoffice-Nutzung nach der COVID19-Pandemie,“ so Roland Burgis, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Nürnberg.