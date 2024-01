Im vergangenen Jahr brach der Bürovermietungsmarkt in vielen deutschen Städten ein. Nicht so in Nürnberg: Im Vergleich zu 2022 wurden sogar mehr Büroflächen vermietet und die Leerstandsquote sank. Am stärksten nachgefragt waren Objekte in jüngeren Bestandsgebäuden, die den Notwendigkeiten der neuen Arbeitswelt gerecht werden.

