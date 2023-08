Nürnberger Büromarkt mit 47 Prozent im Minus

Das erste Halbjahr 2023 verlief auf dem Nürnberger Bürovermietungsmarkt schwächer als der Vorjahreszeitraum. Mit 31.300 m² wurden etwa 47 Prozent weniger Flächen umgesetzt, wobei der Jahresbeginn mit 18.600 m² noch etwas besser ausgefallen ist als das zweite Quartal mit 12.700 m². Der Vorjahreszeitraum verlief allerdings besonders stark.

.

Im Vergleich zum Fünfjahresschnitt fällt das erste Halbjahr 2023 weniger ausgeprägt um 31 Prozent und im Vergleich zum Zehnjahresschnitt um 24 Prozent ab. Zudem zählte der Markt im laufenden Jahr 58 Anmietungen, mehr wurden in einem ersten Halbjahr zuletzt 2017 verbucht.



„Die Wirtschaft in Nürnberg wird traditionell von der regionalen Privatwirtschaft und dem Mittelstand geprägt, mit einem Fokus auf kleinere Flächensegmente. Die Unternehmen agieren in wirtschaftlich schwierigeren Situationen besonders vorsichtig. Trotz der Zurückhaltung konnte auf dem Markt ein robustes Ergebnis erzielt werden, mit einer hohen Anzahl an Neuanmietungen“, sagt Dr. Markus Trost, Niederlassungsleiter JLL München und Nürnberg.



Binnen eines Jahres ist die Spitzenmiete von 17,00 Euro/m² leicht auf 17,50 Euro/m² gestiegen, die Leerstandsquote unterdessen von 5,3 Prozent auf 4,7 Prozent gesunken. „Der Trend geht auch in Nürnberg hin zu ESG-konformen, hochqualitativen Flächen bei gleichzeitiger Flächenreduzierung. Durch die verstärkte Nachfrage nach derartigen Flächen, ein ohnehin geringes Angebot in diesem Segment sowie die zusätzlich pausierten oder gestoppten Neuentwicklungen dürfte sich die Konkurrenz um diese Flächen verstärken“, sagt Trost. Im ersten Halbjahr 2023 wurden insgesamt 23.000 m² fertiggestellt, ein Rückgang von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. „Es kommt zwar wieder älterer Bestand auf den Markt, wir raten den Eigentümern allerdings zu umfangreichen Sanierungen oder Umnutzungen“, sagt Trost.



Die größte Anmietung mit 3.400 m² fand zu Jahresbeginn in den Wöhrder See Türmen im Teilmarkt Innenstadtgürtel statt. Im zweiten Quartal mietete zudem ein Dienstleistungsunternehmen rund 2.000 m² im Loft 33 im Teilmarkt Osten an. Dort wurden mit 11.800 m² zudem die meisten Flächen im ersten Halbjahr umgesetzt, nur etwas weniger waren es im Innenstadtgürtel mit rund 9.300 m². Die aktivste Branche war EDV mit insgesamt 5.100 m² umgesetzten Flächen, leicht abgeschlagen die Branche Bau und Immobilien mit 3.100 m².