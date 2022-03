Nürnberg: Zweiter Bauabschnitt von Tramliving im Vertrieb

Die Nürnberger Niederlassung von BPD (Bouwfonds Immobilienentwicklung) startet den Vertrieb des zweiten Bauabschnittes von Tramliving.

.

Die 57 Eigentumswohnungen befinden sich auf dem ehemaligen Gelände des VAG Straßenbahndepots im Stadtteil Muggenhof. Sie verteilen sich auf drei moderne Mehrfamilienhäuser in fünfgeschossiger Bauweise nach dem ökologischen Standard des Effizienzhauses 55. Hinter sachlich-modernen Fassaden mit klar gegliederter Fensterfront erwarten die zukünftigen Bewohner individuelle Grundrisse. In den 1- bis 5-Zimmer-Wohnungen finden Familien, Paare oder Singles ihren Platz zum Wohlfühlen. Ein besonderes Highlight ist die Klinkerfassade des Hauses B2. Fast alle Erdgeschosswohnungen verfügen über eine Terrasse mit einem Gartenteil und in den Obergeschosswohnungen laden Loggien zum Entspannen ein.