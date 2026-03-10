Weiterer Erfolg auf dem Kohlenhof-Areal
Nürnberg: uniVersa Versicherung kauft Grundstück für neues HQ
Die uniVersa Versicherung hat an ihrem Stammsitz Nürnberg ein Grundstück für ihre neue Unternehmenszentrale von der Aurelis Asset GmbH erworben. Für das 10.000 m² große Grundstück besteht bereits eine Baugenehmigung für ein Bürogebäude mit bis zu 24.000 m² Nutzfläche. Das von Aurelis unter dem Titel „Ikon“ geplante Gebäude könnte bis zu 17 Geschosse haben.
Auf der Basis der vorliegenden Baugenehmigung ist auf dem Areal die Errichtung eines Bürogebäudes mit bis zu 17 Geschossen und einer Bruttogeschossfläche von rund 24.000 m² möglich. Der Entwurf für den Büroneubau stammt vom Münchner Büro Steidle Architekten und hat nach Ansicht der Planer das Potenzial, zu einem Landmark und Referenzpunkt im Stadtbild von Nürnberg zu werden. Die uniVersa Krankenversicherung plant, nach der Fertigstellung des Gebäudes ihren Hauptsitz in den Nürnberger Kohlenhof zu verlegen. Die Transaktion wurde von JLL begleitet.
„Es ist uns gelungen, mit der uniVersa Krankenversicherung ein weiteres namhaftes Unternehmen für den Nürnberger Kohlenhof zu gewinnen. Wir verwandeln hier eine ehemalige Industriebrache in einen Büro-Standort mit herausragender Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Nürnberg“, kommentiert Stefan Wiegand, Geschäftsführer der Aurelis Region Süd, den Abschluss.
„Der Standort erfüllt alle Anforderungen, die wir an unseren künftigen Hauptsitz und an unsere neue Heimat stellen. Wir haben hier die Möglichkeit, unsere Versicherungsunternehmen in eine weiterhin stabile und nachhaltig positive Zukunft zu führen“, erklärte Vorstandsmitglied Dr. Marco Wimmer. Die Entscheidung sei auch ein Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Nürnberg und wird die Attraktivität der Arbeitgebermarke weiter erhöhen. Der neue Gebäudekomplex ermöglicht innovative Arbeits- und Raumkonzepte, stärkt die offene Feedbackkultur sowie Zusammenarbeit im Team und wird hohe Nachhaltigkeitsstandards erfüllen. Von der Belegschaft und dem Betriebsrat gab es bei der frühzeitigen Vorstellung der Pläne anlässlich einer Betriebsversammlung durchweg positives Feedback. Was mit dem bisherigen Gebäude passiert, wird erst zu einem späteren Zeitpunkt des Projektes festgelegt.
Das Konzept für den Büroneubau mit dem Arbeitstitel Ikon wurde von der Aurelis in enger Abstimmung mit der Stadt Nürnberg geplant, entwickelt und zur Genehmigung geführt. Das Ikon ist als Tor zum neuen Büroquartier Kohlenhof vorgesehen. Geplant ist ein asymmetrischer Baukörper mit einer ausdrucksstarken Fassade, die sich ähnlich wie ein Periskop mit einem Vorsprung im Hochpunkt zur Nürnberger Innenstadt hin ausrichtet. Östlich des neuen Gebäudes plant die Aurelis einen Quartierspark mit ausgedehnten Grünflächen und Baumbestand. Hier wird mit dem Neubauprojekt „Kargo 3“ auch die Deutsche Bahn ein Objekt übernehmen. Dieses hatte der Projektentwickler in der letzten Woche bekannt gegeben [wir berichteten].