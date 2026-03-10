Nürnberg: uniVersa Versicherung kauft Grundstück für neues HQ

Die uniVersa Versicherung hat an ihrem Stammsitz Nürnberg ein Grundstück für ihre neue Unternehmenszentrale von der Aurelis Asset GmbH erworben. Für das 10.000 m² große Grundstück besteht bereits eine Baugenehmigung für ein Bürogebäude mit bis zu 24.000 m² Nutzfläche. Das von Aurelis unter dem Titel „Ikon“ geplante Gebäude könnte bis zu 17 Geschosse haben.

