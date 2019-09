„Nürnberg überrascht“ – 16. Bundeskongress der Frauen in der Immobilienwirtschaft

Voller Vorfreude auf die Visionale, die in zwei Wochen in Nürnberg beginnt, ist das achtköpfige Organisationsteam in Franken unter Leitung von Cornelia Schubert. Es ist alles vorbereitet, die letzten Details werden abgestimmt und wir geben Ihnen hier einen Einblick auf den ein oder anderen Programmpunkt. „25 namhafte Unternehmen der Immobilienbranche unterstützen den diesjährigen Bundeskongress der Frauen in der Immobilienwirtschaft, darüber freuen wir uns sehr, zeigt es doch die Akzeptanz und Wertschätzung unseres Netzwerkes in Franken und bundesweit“, sagt Cornelia Schubert. Unter dem Motto „Nürnberg überrascht“ macht die Jahrestagung erstmals Station in Nürnberg, Tagungsort am Freitag ist der Marmorsaal am Gewerbemuseumsplatz und am Samstag Design Offices Nürnberg City am Königstorgraben.

