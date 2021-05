Ten Brinke stellt Fassadenentwürfe für Projektentwicklung am Aufseßplatz vor

Die Abrissarbeiten in der Nürnberger Südstadt sind bereits in vollem Gange. Jetzt steht auch die Entscheidung im Fassadenwettbewerb fest: Die H2M Architekten + Stadtplaner GmbH aus Kulmbach hat den Fassadenwettbewerb gewonnen und setzt sich mit ihrem Siegerentwurf gegen fünf Konkurrenten durch.

.