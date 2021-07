Rewe mietet 1.650 m² im Seetor City Campus

Die Sontowski & Partner Group hat für den Nürnberger Seetor City Campus einen langfristigen Mietvertrag mit Rewe abgeschlossen. Der Lebensmitteleinzelhändler wird in dem Stadtquartier ein urbanes Nahversorgungskonzept samt Bäckerei-Café anbieten.

Rewe bezieht nach Fertigstellung des Projektes Mitte des Jahres 2023 eine Mietfläche von rund 1.650 m². Die Handelsfläche liegt gut sichtbar an der Ecke Ostendstraße / Gustav-Heinemann-Straße. Der Zugang erfolgt über die Ostendstraße und einen Aufzug aus der Tiefgarage. In der Quartierstiefgarage werden den Kunden 32 Stellplätze zur Verfügung stehen. Mit dem Frequenzbringer hat der Projektentwickler einen weiteren wichtigen Ankermieter für den gewerblichen Teil des Seetor City Campus gewonnen. Nach Regus, WTS Deutschland und dem MDK (Medizinischer Dienst Krankenversicherung) steht damit der vierte Mieter für den gewerblichen Part der Quartiersentwicklung fest.



„Das Nahversorgungsangebot ist ein sehr wichtiger Baustein innerhalb dieser Quartiersentwicklung. Hiervon werden nicht nur alle Nutzer des Quartiers profitieren, sondern auch die unmittelbare Umgebung. Als Frequenzbringer wird REWE das Quartier beleben und durch das gastronomische Angebot einen attraktiven Mehrwert bieten“, erklärt Sven Sontowski. „Ergänzend sehen wir für das Quartierskonzept weitere Gastronomie, Dienstleistungen und auch medizinische Angebote vor. Wir stehen hierbei bereits mit mehreren Interessenten in Gesprächen.“