Nürnberg: Siemens-Tochter mietet 19.000 m² „Auf AEG“

Die MIB Coloured Fields GmbH, die für die Entwicklung von Unternehmensimmobilien verantwortliche Tochtergesellschaft der MIB AG Berlin/Leipzig, hat für den Nürnberger Gewerbepark „Auf AEG“ Ende letzten Jahres zwei neue Mietverträge abgeschlossen.

.

Im Dezember unterzeichnete die Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics GmbH (SPPAL) einen langfristigen Mietvertrag für das Gebäude 18 und die Halle 20 über insgesamt ca. 19.000 m², um dort ihre bisherigen Standorte in Nürnberg und Fürth zusammenzuziehen. Zusätzlich unterzeichnete das Nürnberger Traditionsunternehmen, die Eschenbach Optik GmbH, einen langfristigen Mietvertrags über ca. 3.500 m² Auf AEG.



Neben diesen Neuabschlüssen wurden weitere ca. 250 m² an die Architektenkammer Bayern neu vermietet und bestehende Mietverträge mit Electrolux und dem Energiecampus Nürnberg sowie dem Freistaat Bayern verlängert.



Damit sind die bisher noch freien Flächen Auf AEG beinahe vollständig an neue Mieter vergeben und wir sehen einem Jahr 2018 mit umfangreichen Baumaßnahmen entgegen um den Einzug der neuen Nutzer Auf AEG Anfang 2019 zu ermöglichen.