P&P-Gruppe kauft SDV-IT-Zentrale in Mögeldorf

Zum Jahreswechsel hat die P&P Gruppe ein rund 15.000 m² Nutzfläche umfassendes Gewerbeobjekt mit insgesamt 13.500 m² Grundstücksfläche im Stadtteil Nürnberg-Mögeldorf erworben. Wie jetzt bekannt wurde, handelt es sich dabei um den bisherigen Sitz des Sparda-Bank IT-Dienstleisters SDV-IT, der das Gebäude in Kürze aufgeben wird, um seinen neuen Standort im Frankencampus, eine Projektentwicklung der KIB-Gruppe, die sich inzwischen im Eigentum eines Wealthcap-Fonds befindet [wir berichteten], zu beziehen. Der jetzt von der P&P Gruppe erworbene Gewerbekomplex in der Freiligrathstraße 32 umfasst ein im Jahr 2002 errichtetes Bürogebäude mit ca. 5.000 m² Bürofläche, die bis zuletzt noch vom Verkäufer selbst genutzt wurden, und einer Tiefgarage sowie einen in 1990 sanierten Gebäudeteil mit weiteren Büroflächen und ca. 3.000 m² Verkaufsfläche. Der in 2002 errichtete Gebäudekomplex wurde stets auf aktuellem Stand gehalten und soll kurzfristig neu vermietet werden.

.

Die nicht mehr zeitgemäßen Büroflächen werden vollständig neu konzipiert, kernsaniert und anschließend neu vermietet. Der aktuelle Mieter der Verkaufsfläche, ein namhafter Einzelhändler, plant weiterhin langfristig an dem Standort.



„Alle Büroflächen werden Mitte des Jahres frei“, so Timo Lausch verantwortlicher Ankäufer des Fürther Immobilienentwicklers. Der Komplex besticht durch seine hervorragende Lage in einem etabliertem Büro- und Einzelhandelsquartier sowie durch seine überdurchschnittliche Anbindung an den ÖPNV und Individualverkehr. „Durch diese extrem guten Rahmenbedingungen werden wir kurzfristige Mietvertragsabschlüsse erzielen können, erste ernsthafte Mietvertragsanfragen sind bereits vorhanden“ so Lausch weiter.