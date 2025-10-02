Nürnberg: Panattoni revitalisiert ehemaliges Thyssenkrupp-Areal

Panattoni hat von der Thyssenkrupp Materials Services GmbH ein Grundstück in Nürnberg erworben, um ein weiteres Revitalisierungsprojekt zu starten. Die Flächen verbleiben bis Juni 2026 im Rahmen eines Sale-and-Lease-Back-Vertrags bei Thyssenkrupp Schulte GmbH, anschließend beginnt Panattoni mit dem Rückbau und der Realisierung des Neubaus.

