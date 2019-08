Nürnberg: Dream Global und P&P vermieten 2.300 m²

Der Dream Global REIT und die P&P Gruppe füllen ihre Büroobjekte in Nürnberg. Das Online-Unternehmen CheckMyBus hat für seine neue Nürnberger Unternehmenszentrale eine Fläche im Innovum 212, in der westlichen Außenstadt angemietet, die beiden IT-Unternehmen Swan und Insento ziehen ihre Standorte indes im Nürnberger Osten zusammen.

.

Der Betreiber einer weltweiten Suchmaschine und eines Vergleichsportals für nationale und internationale Fernbuslinien zieht mit seiner Unternehmenszentrale innerhalb von Nürnberg um. Die CheckMyBus GmbH hat dafür in der Fürther Straße 212 in Eberhardshof ca. 640 m² Bürofläche angemietet. Die neuen Flächen im Bürogebäude „Innovum 212“ werden voraussichtlich im Dezember 2019 bezogen. Eigentümer des insgesamt über 35.000 m² Bürofläche umfassenden „Innovum 212“ ist der in Toronto und Frankfurt notierte Dream Global REIT. Das Unternehmen hatte Ende 2018 das auf dem ehemaligen Areal der Triumph-Adler-Werke gelegene, 2012 komplett sanierte Objekt gekauft [Kauf und Verkauf: Dream Global in Nürnberg und Frankfurt aktiv]. Mit der Anmietung, die vom deutschen Assetmanager Dream Global Advisors Germany GmbH durchgeführt wurde, ist das Gebäude mittlerweile vollständig vermietet. JLL war für den Vermieter vermittelnd tätig und hat die Anmietung beratend begleitet.



Im Gegensatz zu CheckMyBus setzen die beiden IT-Unternehmen SWAN und Isento auf einen neuen Standort im Nürnberger Osten. Der Spezialist für komplexe IT-Projekte, die Isento GmbH und das international agierende Projekthaus für SAP-Logistik, Anlagentechnik und smarte IoT-Produkte, die SWAN GmbH sind ab Herbst 2019 „Büronachbarn“ in der Ostendstraße 242, Ecke Freiligrathstraße 32. Der ehemalige Sitz des Sparda-Bank IT-Dienstleisters SDV-IT gehört seit Anfang des Jahres der P&P Gruppe, die die Immobilie am Markt neu positioniert [wir berichteten] und auch erst kürzlich das KPMG Headquarter erworben hat [wir berichteten].



Beide Mieter haben sich auf Grund der Standortvorteile ganz bewusst für das Objekt im Nürnberger Osten entschieden und waren bereit aus anderen Stadtteilen dorthin um zu ziehen. Das im Jahr 2000 errichtete Objekt überzeugte zum einen durch seine Anbindung an die Autobahn A3 und an den öffentlichen Nahverkehr sowie zum anderen durch die sehr gute Gebäudequalität. Die angemieteten Büroflächen im 2. Obergeschoss umfassen insgesamt ca. 1.700 m² Nutzfläche. Mit dem Einzug der beiden neuen Nutzer ist die Vermietung des seit Kurzem leerstehenden Gebäudes laut Küspert & Küspert, die die Anmietungen begleitet haben, gut angelaufen.



Neben der vermittelten Büroanmietung konnte der Immobilienmakler zudem im Stadtteil St. Johannis, einer der ältesten Viertel von Nürnberg, eine Retailfläche vermieten. Voraussichtlich Ende September 2019 wird im Kirchenweg 20 „die fränkische Bierbotschaft“ eröffnen. Regionalität und die fränkische Brauereikultur stehen für den Inhaber, Dieter Förster, an oberster Stelle. Sein Angebot enthält Produkte von typisch fränkischen Kleinbrauereien in handwerklicher Qualität. Die Ladenfläche liegt in bester Sicht- und Ecklage des Büro- und Geschäftshauses „Center Nord“.