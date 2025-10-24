Nürnberg: 360 Operator eröffnet Stayurban & Staytoo im Doppelpack

Mit der Eröffnung seines zweiten Standorts in Nürnberg setzt 360 Operator auf ein hybrides Wohnkonzept. Der Betreiber feiert die Eröffnung seines ersten Mixed-Brands-Apartmenthauses bestehend aus den beiden Marken Staytoo und Stayurban.

Das Projekt, das erstmals die beiden Wohnkonzepte Stayurban mit Business-Apartments und Staytoo für Studierende unter einem Dach vereint, ist auf dem rund 1.880 m² großen Grundstück in der Welserstraße 88 entstanden. Es bietet insgesamt 132 hochwertig möblierte Apartments – 69 Einheiten der Marke Stayurban und 63 Apartments der Marke Staytoo. Zum Objekt gehören zudem 36 Kfz-Stellplätze und 114 Fahrradstellplätze.



Neben voll ausgestatteten Ein- und Zweizimmerapartments mit Größen zwischen 17 und 40 m² bietet das Haus eine umfangreiche Gemeinschaftsinfrastruktur, darunter eine Dachterrasse, ein Fitness- und Yoga-Bereich, Co-Working-Zonen innerhalb einer großen Kamin-Lounge mit Coffee Corner sowie eine Washing-Lounge mit App-Steuerung. Die All-in-Mieten starten bei monatlich 685 Euro für die Staytoo-Apartments und bei 1.100 Euro für die Stayurban-Business-Apartments.



Das Gebäudeensemble mit rund 3.030 m² Wohnfläche kombiniert eine sanierte Bestandsbebauung mit zwei neu errichteten Geschossen zur Hauptstraße sowie einem ergänzenden Neubau zur Von-Fürer-Straße. Der Altbau wurde nach KfW-55-EE-Standard saniert, der Neubau entspricht dem KfW-40-QNG-Standard. Die Wärmeversorgung erfolgt über Fernwärme. Ergänzt wird das nachhaltige Konzept durch eine begrünte Dachfläche.



„Mit unserem zweiten Projekt in Nürnberg setzen wir unseren Expansionskurs fort und schaffen ein hybrides Wohnkonzept, das Studierende und junge Berufstätige in einem gemeinsamen Haus zusammenbringt“, sagt Anja Müller, COO von 360 Operator. „Beide Wohnkonzepte ergänzen sich ideal – Staytoo steht für studentisches Wohnen mit starkem Community-Gedanken, Stayurban für flexible und moderne Wohnlösungen für Young Professionals.“



„Uns war es wichtig, bestehende Strukturen zu erhalten und zugleich ein modernes, nachhaltiges Ensemble zu schaffen“, sagt Frank Brütting, Geschäftsführer der Plan & Vision / Sonnenhaus GmbH, der Planerin und Eigentümerin des Apartmenthauses. „Durch die Kombination aus Sanierung und Neubau konnten wir architektonische Substanz bewahren und gleichzeitig einen zukunftsfähigen, energieeffizienten Standard erreichen.“



Ein weiteres Staytoo-Apartmenthaus in der Äußeren Bayreuther Straße 113 befindet sich bereits seit Anfang 2021 im Portfolio von 360 Operator. Durch gezielte Optimierungen konnte in den letzten drei Jahren eine konstante Auslastung von nahezu 100 Prozent erzielt werden. Mit der umfassenden Neugestaltung der Community Spaces Ende 2024 wurde der Standort weiter aufgewertet.