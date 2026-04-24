Nu Park Dachau: Xolution wird Ankermieter für 8.400 m²

Im Nu Park Dachau ist der Ankermieter für die nächste Entwicklungsphase gefunden: Xolution Germany bezieht rund 8.400 m² im Gewerbepark von Concrete. Gemeinsam mit Logivest wurde die Vermietung strukturiert, während der Standort nahe München mit flexiblen Flächen gezielt mittelständische Unternehmen anspricht. Der Spatenstich für den nächsten Bauabschnitt ist bereits erfolgt.

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Die Xolution Germany GmbH hat langfristig 6.600 m² Produktions- und 1.800 m² Bürofläche im Nu Park Dachau angemietet. Damit steht der Ankermieter für die nächsten beiden Bauabschnitte des innovativen Gewerbeparks fest, die Concrete derzeit in der Emmy-Noether-Straße 1–10 in Dachau realisiert. Der Mietvertrag wurde von Logivest in Zusammenarbeit mit der Breitwieser Roth GmbH vermittelt.



Die Xolution Germany GmbH mit Sitz in München entwickelt und produziert wiederverschließbare Getränkedosenverschlüsse, bekannt als „XO-System“. Das Unternehmen plant seine Produktion zu verlagern, und hat mit den neuen Flächen im Nu Park nun den idealen Standort gefunden. Der Gewerbepark vor den Toren Münchens basiert auf einem flexiblen Planungsansatz, der gezielt mittelständische Unternehmen und heimische Handwerksbetriebe adressiert. Für Xolution werden rund 6.600 m² Produktions- und Laborflächen sowie rund 1.800 m² Bürofläche bedarfsgerecht ausgestaltet, insbesondere im Hinblick auf Robotik und Automatisierung. Insgesamt mietet die Xolution Germany GmbH damit ein komplettes Baufeld mit circa 8.400 m² Mietfläche an. „Das Ziel war es, gemeinsam mit Concrete ein marktfähiges und zugleich zukunftsorientiertes Nutzungskonzept zu entwickeln“, sagt Marco Mendes, COO der Logivest GmbH.



„Wir freuen uns sehr, mit der Xolution Germany GmbH ein innovatives und wachstumsstarkes Unternehmen für den Nu Park Dachau gewonnen zu haben. Die erneute Vollvermietung eines gesamten Baufelds bestätigt die hohe Standortqualität, die Attraktivität unseres nachhaltigen Entwicklungskonzepts und das Vertrauen unserer Finanzierungspartner in dieses Projekt“, sagt Peter Fritsche, Geschäftsführer der Concrete Capital Real Estate GmbH & Co. KG.



Im Rahmen der Projektentwicklung wurde Concrete zudem durch die Logivest Projektmanagement GmbH, vertreten durch Managing Director Carsten Felix, unterstützt. Insbesondere bei der konzeptionellen Ausgestaltung sowie der Umsetzung der projektbezogenen Anforderungen standen beide in enger Abstimmung mit dem Nutzer. Mit der Realisierung hat Concrete die Experten von List Bau als Generalunternehmer beauftragt. Die Kreissparkasse Biberach a. d. Riss begleitet das Projekt als Finanzierungspartner.



Der Nu Park Dachau ist ein Gewerbepark mit gemischter Nutzung, in dem sich bereits Büros, ein Hotel und Unternehmen angesiedelt haben, darunter der Automobilzulieferer Autoliv mit seiner Unternehmenszentrale. Auch ein Parkhaus steht zur Verfügung. Mit der Vermietung an Xolution Germany wird ein weiterer Bauabschnitt umgesetzt. Auf einem rund 20.000 m² großen Grundstück werden in den kommenden Jahren rund 15.000 m² vermietbare Fläche, verteilt auf vier Hallen, realisiert und bieten Platz für Produktion, Forschung und Entwicklung, Lager und Büro. Dabei wird ein umweltfreundliches Energiekonzept mit Grundwassernutzung verfolgt. Angestrebt ist eine DGNB-Gold-Zertifizierung. Vorgesehen sind unter anderem eine Photovoltaik-Aufdachanlage sowie Ladesäulen für Pkw. Zudem wird der Nu Park auf Drittverwertbarkeit ausgerichtet.



Das Quartier zeichnet sich zudem durch seine verkehrsgünstige Lage mit direkter Anbindung an die A8, die B471 sowie die Nähe zur A92 und A99 aus, wodurch sowohl München als auch der Flughafen schnell erreichbar sind. Zudem ist der Standort über die nahegelegene S-Bahn-Linie S2 gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden.



Der Spatenstich für die nächste Bauphase erfolgte am 23. April 2026. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2027 vorgesehen.