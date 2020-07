NRW-Wirtschaft erholt sich weiter

Das Geschäftsklima in der nordrhein-westfälischen Wirtschaft hat sich im Juni den zweiten Monat in Folge deutlich verbessert. Nicht nur die Geschäftserwartungen der Unternehmen für das kommende halbe Jahr machten einen Sprung nach oben. Erstmals seit sechs Monaten waren die Unternehmen auch wieder merklich zufriedener mit ihrer aktuellen Geschäftslage. ­

Das NRW.Bank.ifo-Geschäftsklima ist im Juni so stark gestiegen wie nie zuvor. Der Stimmungsindikator für die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen verbesserte sich um 14,2 Saldenpunkte und erreichte mit -15,2 Punkten in etwa das Niveau aus dem März dieses Jahres, als sich die Corona-Krise gerade erst andeutete.



Stimmung besser als zur Finanzkrise 2009

„Der im Mai eingeleitete Erholungskurs der NRW-Wirtschaft hat sich im Juni gefestigt. Die Lockerung der Corona-Beschränkungen und die in Aussicht stehenden zusätzlichen staatlichen Hilfen scheinen der Wirtschaft neuen Schub zu geben“, sagt Eckhard Forst, Vorstandsvorsitzender der NRW Bank und erklärt weiter: „Aktuell ist die Stimmung in der NRW-Wirtschaft sogar leicht besser als zur Finanzkrise im Jahr 2009. Nichtsdestotrotz ist der weitere Verlauf der Corona-Pandemie entscheidend für Umfang und Tempo der Erholung. Eine zweite Welle ist und bleibt das größte Risiko.“