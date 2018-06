NRW-Wirtschaft auf solidem Wachstumskurs

Die Stimmung in der nordrhein-westfälischen Wirtschaft hat sich erstmals seit Januar gebessert. Die Unternehmen schätzen ihre derzeitige Lage hervorragend ein. Für das kommende halbe Jahr halten sich optimistische und pessimistische Stimmen hingegen die Waage.

.

Nach drei Rückgängen in Folge ist das NRW.Bank.ifo-Geschäftsklima im Mai wieder gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat kletterte das Geschäftsklima von 14,4 auf 17,7 Saldenpunkte. Beide Komponenten entwickelten sich dabei in die gleiche Richtung. Die Unternehmen der Gewerblichen Wirtschaft beurteilten ihre aktuelle Geschäftslage mit 35,4 statt 30,1 Zählern deutlich besser als im Vormonat. Seit Erhebungsbeginn im Jahr 1991 äußerten sie sich lediglich im Januar 2018 zufriedener mit ihrer Situation. Auch die Geschäftserwartungen hellten sich etwas auf. Sie liegen mit 1,3 statt -0,2 Punkten wieder geringfügig im positiven Bereich.



„Die nordrhein-westfälische Wirtschaft befindet sich in diesem Jahr bisher auf einem soliden Wachstumskurs“, erläutert Eckhard Forst, Vorstandsvorsitzender der NRW.Bank. „Die Ertragslage der Unternehmen ist derzeit ausgesprochen gut.“ Baubranche, Industrie und Handel sind mit ihrer Situation derzeit sehr zufrieden. Die Bauunternehmen stufen ihre Geschäftslage sogar so gut wie niemals zuvor ein. Zudem berichtet der Handel vor dem Hintergrund des allgemeinen Beschäftigungsaufbaus von einer steigenden Nachfrage. Von einer nennenswerten Verbesserung in den kommenden Monaten geht jedoch keine der Branchen aus.