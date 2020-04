NRW erlaubt auch die Öffnung von Möbelmärkten

Am Montag geht es im Einzelhandel wieder los, zumindest teilweise. Alle Läden bis 800 m² sowie Buchläden, Autohändler und Fahrradgeschäfte dürfen wieder an den Start gehen, der großflächige Handel bleibt indes auf unbestimmte Zeit noch ausgenommen. In NRW gibt es jetzt weitere Ausnahmen, der Protest des Möbelhandels zeigt hier Erfolg.

.

Nachdem die Bundesregierung bekanntgab, dass ab Montag alle Läden bis 800 m² wieder eröffnen dürfen, stieß dies auf viel Unverständnis [wir berichteten] und zumindest der Protest des Handelsverbands Möbel und Küchen ist in NRW erhört worden. Der Verband hatte vehement darauf hingewiesen, das Möbelmärkte ähnlich wie Autohäuser und Baumärkte aufgrund ihrer Größe die geringste Zahl an Kunden pro Quadratmeter haben und Hygieneregeln optimal eingehalten werden können. Zudem gehören sie nicht zu den „Frequenzbringern“, die die Innenstädte zu stark füllen. Dies war die größte Gefahr, die die Politik dazu bewegt hatte, Geschäften über 800 m² die Eröffnung zu untersagen.



Die Einhaltung umfassender Hygieneregeln ist für den Möbelhandel eine Selbstverständlichkeit. Durch die großen Verkaufsflächen von oftmals über 10.000 m² kommt es zu keiner Verdichtung der Menschen, auch nicht im Außenbereich. Zahlreiche Häuser haben eine Frequenzmessung, mit der sich die Zahl der anwesenden Personen pro Etage ermitteln lässt. Die Beratung lässt sich mit der notwendigen Distanz von mindestens 1,5 Metern durchführen. Hinzu kommt, dass Kunden in den Möbelhäusern die Kontaktdichte von Menschen in den Städten verringert, so das Argument der Möbelbranche, was ebenfalls dazu beiträgt, das Infektionsrisiko insgesamt niedrig zu halten.



Die Landesregierung NRW geht zudem bei Baby-Fachmärkten einen Sonderweg. Auch diese dürfen u.a. aufgrund ihrer Lage trotz der Größe ab Montag wieder eröffnen. Die Reduzierung einer größeren Geschäftsfläche auf unter 800 m² – beispielsweise durch Absperrung von Bereichen – wird nicht gestattet. Shopping-Center und die darin befindlichen Läden dürfen öffnen, aber die Center-Betreiber sind dafür verantwortlich, dass es in den Gemeinschaftsflächen nicht zu Menschenansammlungen kommt.