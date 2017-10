NRW.Bank zeichnet Konzepte für neue Stadtquartiere aus

Studierende der Hochschule Bochum sind die Gewinner des Studierendenwettbewerbs „Wachstum in Kooperation – Neue Wohnraumangebote in der Region" für die Region Münster. Sie überzeugten am Donnerstag die Jury mit ihren Konzepten für zukunftsweisende Quartiersentwicklungen und erhalten nun neben dem Preisgeld die Chance, dass ihre Entwürfe für die beiden Flächen in Telgte und Altenberge in die Diskussion vor Ort einfließen.

Für die Region Münster waren in Telgte der Standort Telgte Süd und in Altenberge der Standort Bahnhofshügel als Planungsgebiete ausgewiesen. Beide Standorte sind ländlich geprägt. Studierende der Studiengänge Architektur, des Städtebaus oder der Landschaftsarchitektur von zwei Hochschulen waren aufgefordert, interdisziplinäre Lösungsansätze für zwei neue Stadtquartiere zu entwickeln.



„Eine zentrale Frage des Wettbewerbs war, wie sich diese neuen Quartiere in bestehende Siedlungsstrukturen einfügen lassen und gleichzeitig ihre eigene Identität entwickeln können„, sagt Dietrich Suhlrie, Mitglied des Vorstands der NRW.Bank. „Die prämierten Arbeiten zeigen überzeugende städtebauliche Konzepte und ansprechende architektonische Lösungen und liefern mit ihren einprägsamen Bildern wertvolle Impulse für die weitere fachliche Diskussion.“



„Es kommt immer stärker darauf an, dem derzeitigen Wachstumsprozess in unserer Region mit guten städtebaulichen Konzepten zu begegnen. Die Fläche ist knapp, da sind kreative Ansätze gefragt – und die haben die Studierenden aufgezeigt", so Bürgermeister Wolfgang Pieper aus Telgte.



Spätestens seitdem immer mehr Menschen in Großstädten wohnen wollen, stehen die kommunalen Wohnungsmärkte unter enormen Druck. Die Entwicklung neuer Quartiere am Rande großer Städte oder in deren Umland ist eine Möglichkeit, den dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Um die Diskussion über zukunftsweisende Konzepte zu fördern, hat die NRW.Bank im März den Studierendenwettbewerb ausgelobt. Konkret betrachtet werden die drei Wachstumsregionen Düsseldorf, Münster und Bielefeld. Insgesamt beteiligen sich neun Hochschulen aus Deutschland, Österreich und den Niederlanden an dem Wettbewerb.



Die Wettbewerbsbeiträge werden im Herbst von drei regionalen Jurys unter Vorsitz von Prof. Johannes Ringel, Direktor des Instituts für Stadtentwicklung und Bauwirtschaft an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig, bewertet und im Rahmen des NRW.Symposiums am 30. November 2017 in Düsseldorf prämiert.



Die Preisträger

Unter dem Vorsitz von Prof. Johannes Ringel hat sich das Preisgericht am

12. Oktober in der Wettbewerbsregion Münster für zwei erste, einen zweiten Platz, einen dritten Platz sowie zwei Ankäufe entschieden.



1. Preis Telgte: Gemeinsam zukunftsfähig leben

Henry Dahl

Jonas Rödel

Karolina Sosniak

(Hochschule Bochum)



1. Preis Altenberge: Bahnhofshügel Altenberge

Polina Popova

Vanessa Nett

Felix Bollmann

(Hochschule Bochum)



2. Preis Altenberge: Altenberghain

Maximilian Agricola

Maximilian Voss

Lokas Beckert

(Hochschule Bochum)



3. Preis Telgte: mehrSTATTland

Franziska Fischer

Lisa Wulff

Lena Wollenweber

(Hochschule Bochum)



Ankauf Telgte: Telgte+

David Laska

Kyrylo Sobolyev

Marija Lawrinjuk

(Hochschule Bochum)



Ankauf Altenberge: Gemeinsam gesund umweltbewusst

Ayse Bilgin

Mamoun Nkangabanshi

Rima El-Salti

(Hochschule Bochum)