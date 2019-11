NRW Bank Studienpreis „Wohnen und Stadt“ verliehen

Die NRW Bank hat in diesem Monat mit dem NRW.Bank.Studienpreis drei Abschlussarbeiten ausgezeichnet, die sich auf herausragende Weise mit dem Thema „Wohnen und Stadt“ auseinandergesetzt haben. Die Gewinner kommen von der Technischen Universität Dortmund sowie der WWU Münster. Der Preis, der nunmehr bereits zum elften Mal studentische Forschungsleistungen würdigt, wurde im Rahmen des NRW.Bank.Kolloquiums 2019 „Kommunen zukunftssicher machen – Perspektiven der Fachkräftesicherung abseits der Metropolen“ in der NRW.Bank in Münster verliehen. Mit dem Preis werden Studienabschlussarbeiten gewürdigt, die sich mit diesem Themenkomplex auseinandersetzen und ist mit insgesamt 4.000 Euro dotiert. „Die diesjährigen Preisträger haben sich mit wichtigen Fragen der Stadtentwicklung auseinandergesetzt und Lösungsansätze für aktuelle Herausforderungen entwickelt. Die wissenschaftliche Qualität der Abschlussarbeiten war in diesem Jahr herausragend und bestätigt die Relevanz des Studienpreises“, erklärt Dietrich Suhlrie, Mitglied des Vorstands der NRW Bank.

.